Non c'è solo Bitcoin: riflettori accesi su altre 5 criptovalute dopo l'halving

Spesso si è portati a credere che l’universo delle criptovalute sia composto soltanto da Bitcoin, in realtà le cose non stanno proprio così. Esistono infatti altri asset digitali in grado di prendersi la scena, potenzialmente capaci di muovere ingenti capitali nel mercato crypto.

Dopo il quarto halving della storia di Bitcoin, la rivista economica online Quartz ha individuato cinque criptovalute che potrebbero accrescere il proprio valore in maniera importante nel corso dei prossimi mesi: Bitcoin Cash, Ethereum, Solana, Litecoin e Dogecoin. Se stai valutando l’iscrizione a una piattaforma con cui gestire i tuoi asset, tra le migliori e più affidabili ti segnaliamo eToro, broker di criptovalute dal 2007 e con una community di oltre 30 milioni di persone.

Iniziamo con Bitcoin Cash, criptovaluta nata dopo un hard fork che interessò la rete blockchain di Bitcoin. Il suo andamento è spesso e influenza da quello della criptovaluta originaria, come ha dimostrato il recente rialzo in concomitanza con l’halving: cosa accadrà nei prossimi mesi, quando Bitcoin è atteso da nuovi record?

Oltre il 400% in più rispetto a un anno fa: è l’aumento fatto registrare da Solana, entrata ormai a far parte stabilmente della top 10 delle criptovalute per capitalizzazione azionaria. Deve la sua fortuna alla sua rete blockchain, considerata simile a quella di Ethereum, anche se la convinzione di alcuni addetti ai lavori è che sia perfino più veloce e allo stesso tempo economica.

Riflettori accesi infine su Dogecoin, che incarna alla perfezione la volatilità del mercato delle criptovalute. Tra i suoi assi nella manica figura il sostegno costante di Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e tra i miliardari più ricchi del mondo.

Con eToro hai la possibilità di gestire al meglio le tue criptovalute, condividere e scambiare informazioni sul mondo crypto con una community di oltre 30 milioni di utenti, e imparare da zero grazie alle risorse gratuite dell’Academy, esercitandoti con un conto demo da 100.000 dollari virtuali. Per iscriverti gratuitamente collegati su questa pagina di eToro.

