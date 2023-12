Conto a zero spese: eliminare i costi è possibile grazie a ING

Per aprire un conto corrente a zero spese, in questo momento, la soluzione migliore è rappresentata da Conto Corrente Arancio di ING. Questo conto, infatti, consente di eliminare i costi fissi e le commissioni legate all’utilizzo del conto, garantendo anche la possibilità di accedere a un servizio bancario davvero completo e ricco di vantaggi.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Corrente Arancio è possibile sfruttare un conto a canone zero e con carta di debito e bonifici gratis. In più, attivando il Modulo Zero Vincoli ci sono anche i prelievi gratis in area euro.

Questo modulo costa 2 euro al mese ma è gratis per 12 mesi e azzerabile successivamente semplicemente accreditando stipendio o pensione oppure registrando almeno 1.000 euro di entrate mensili.

Al conto di ING è possibile abbinare anche la prepagata oltre che la carta di credito Mastercard Gold. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti c’è anche il conto deposito con interessi al 4% per un anno.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale di ING. Bastano pochi minuti per completare la richiesta di apertura.

Conto a zero spese: la scelta giusta è Conto Corrente Arancio

Con Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere a un conto completo con le seguenti caratteristiche:

Per richiedere l’apertura del conto corrente di ING è sufficiente seguire una semplice procedura online. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

