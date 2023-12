Con Sorgenia hai luce e gas 100% green. E c'è anche la fibra ottica

Dal prossimo 1 gennaio 2024, il mercato tutelato per le forniture di gas naturale, regolamentato dall’Arera, chiuderà i battenti spingendo famiglie e microimprese a cercare nuove soluzioni nel mercato libero. Tra le alternative più interessanti spicca Sorgenia: un’azienda che offe non solo un servizio al passo con i tempi, ma un vero e proprio esempio di vita sostenibile. Puoi richiedere il tuo preventivo luce e gas direttamente online. Aggiungi anche l’opzione fibra ottica per un servizio ancora più completo.

Energia sostenibile, conveniente, full digital e semplice

Con Sorgenia, il futuro dell’energia è a portata di clic. L’azienda anticipa la fine del mercato tutelato del gas, invitandoti a fare un preventivo online e abbracciare un nuovo modo di consumare energia. Ma non si tratta solo di un semplice cambio di fornitore, bensì di un impegno concreto verso l’ambiente.

Sorgenia, infatti, rifornisce la propria energia elettrica interamente da fonti rinnovabili. Un passo concreto verso un futuro sostenibile, senza rinunciare al comfort della tua casa. Ad affiancarti ci sarà l’app MySorgenia: gestisci le tue utenze, partecipa alle iniziative sostenibili e scopri le tecnologie green messe a disposizione dal fornitore.

Tra queste c’è Beyond Energy, il nuovo servizio di Sorgenia che analizza i consumi della tua casa senza la necessità di installare alcun dispositivo. Un altro servizio è il calcolo del tuo carbon footprint: ti basta rispondere a poche domande per ricevere consigli pratici per ridurre il tuo impatto sull’ambiente.

Per quali forniture vuoi calcolare un preventivo? Scegli tra solo luce, luce e gas, o solo gas, rispondendo a un questionario online. Puoi anche caricare la tua ultima bolletta e lasciare che la tecnologia di Sorgenia si occupi di tutto. In pochi secondi, avrai un preventivo su misura per le tue esigenze. E se luce e gas non ti bastano, puoi aggiungere anche un’opzione fibra ottica per navigare alla massima velocità.

