6 Faretti Solari da esterno a soli 18€ su eBay

Siamo convinti che questa sia un’offerta incredibilmente vantaggiosa non solo al momento, ma anche nel tempo. Grazie ai Faretti Solari da esterno con tecnologia LED illumini qualsiasi zona buia della tua casa in giardino e nel perimetro senza consumare corrente. Acquistane 6 a soli 18€ circa appena!

Questo prezzo super conveniente lo ottieni inserendo il Coupon MAGGIO24. Scrivendolo nell’apposita sezione dedicata ai Codici Sconto risparmi ulteriormente sul prezzo già in promozione. Tra l’altro con eBay hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal gli ordini con spesa di almeno 30€.

Faretti Solari da esterno: tanta luce anche dove non hai energia elettrica

La comodità di installare questi Faretti Solari da esterno è che puoi collocarli in quelle zone della casa che non sono raggiunte da energia elettrica. Infatti, è il pannello solare ad alimentare e caricare le batterie durante il giorno. In questo modo, durante la notte, i faretti a LED sono pronti per illuminare.

Grazie ai 100 LED assicurano un’ottima luminosità e un fascio importante di luce. Si attivano in assenza di luce e, con una batteria da 1800 mAh al litio, assicurano un’ampia autonomia fino a giorno. Dotati di sensori di movimento, questi faretti si attivano al passaggio di qualcuno aumentando per qualche secondo l’intensità.

Infatti, per tutto il tempo rimangono accesi con una luce attenuata per garantire sicurezza e mantenere la durata della batteria. Puoi installare i Faretti Solari da esterno con comunissimi tasselli o grazie all’adesivo. Acquistane 6 a soli 18€ circa con il Coupon MAGGIO24.