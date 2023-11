Con questo gadget non perderai più le tue chiavi (ed è in SCONTO!)

Se ti capita spesso di perdere chiavi, smartphone o qualsiasi oggetto importante, con il “cercatore” Tile risolverai il problema! In poche parole, questo gadget traccia la posizione degli oggetti sui quali lo applichi. Il tutto a soli 22,49€ invece di 29,98€!

Non perdere più i tuoi oggetti preferiti

Tile è un piccolo ma potente tracker che si pone come soluzione ideale per non perdere mai di vista i tuoi oggetti quotidiani. Attacca il dispositivo a chiavi, telecomandi, occhiali o qualsiasi altra cosa desideri monitorare, sfruttando l’app gratuita che ti permette di rintracciare i tuoi preziosi oggetti. Tile è dotato di tecnologia Bluetooth, consentendoti di localizzare gli oggetti nelle vicinanze. Se il tuo Tile è all’interno della portata Bluetooth del tuo smartphone, puoi farlo squillare utilizzando l’app Tile o chiedendo al tuo dispositivo smart home di aiutarti nella ricerca.

Anche se il Tile esce dalla portata Bluetooth, l’app Tile ti offre la possibilità di individuare l’ultima posizione conosciuta. Sfruttando una rete globale di utenti Tile, chiunque trovi il tuo Tile riceverà una notifica, contribuendo così al recupero degli oggetti smarriti. Tile non si limita a rintracciare oggetti. Premendo due volte il pulsante, puoi far squillare il tuo telefono, anche se è spento, aiutandoti a trovarlo rapidamente.

Il cercatore è compatibile con dispositivi Android e iOS, offrendo un’app gratuita per entrambe le piattaforme. Inoltre, è integrato con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Siri. Con una resistenza all’acqua valutata IP67, Tile è progettato per affrontare le sfide quotidiane. La batteria integrata, con una durata fino a 3 anni, assicura che il Tile sia sempre operativo quando ne hai bisogno. Con una portata Bluetooth di 76 metri, Tile offre una copertura estesa per aiutarti a trovare i tuoi oggetti anche in ambienti più ampi.

Non perdere l’opportunità di fare tuo il cercatore Tile a soli 22,49€ invece di 29,98€!

