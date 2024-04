Con questo coupon paghi il laptop ThinkPad T16 G1 in sconto del 43%!

Acquistare sullo shop Lenovo, ne abbiamo già parlato nel corso delle settimane, è sempre un0ottima scelta. Questo perché sono disponibili costantemente nuove promozioni, super competitive, che ti permetteranno di risparmiare cifre TOP su prodotti di prima qualità. In questo caso, non potevamo non menzionare un coupon incredibile – THINKAPRILE – che ti permette di risparmiare cifre spaventose su tantissimi prodotti, in primis sul ThinkPad T16 G1 che sarà in sconto del 43%. Avrai l’occasione di portarlo accasa ad appena 899,01€ invece di 1.599,00€. Per usare il coupon THINKAPRILE, inoltre, Lenovo non ti chiede di fare nulla: ci pensa direttamente il sito a utilizzarlo per scalati la cifra promessa, in fase d’acquisto!

Basta un coupon per risparmiare 700€ sul ThinkPad T16 G1

Il ThinkPad T16 G1 presenta il classico e distintivo design Lenovo, con una scocca nera resistente e una tastiera ergonomica retroilluminata che offre una digitazione comoda e precisa anche nelle condizioni di illuminazione più scarse. La costruzione solida e resistente, inoltre, garantisce un’ottima durata nel tempo e una protezione affidabile per tutti i componenti interni! Il ThinkPad T16 G1, inoltre, è alimentato da una potente combinazione di processori Intel Core di ultima generazione, che offrono prestazioni straordinarie per gestire anche le attività più impegnative. Con opzioni di memoria RAM fino a 32 GB e spazio di archiviazione SSD fino a 1 TB, questo laptop offre ampio spazio per archiviare file, eseguire applicazioni e multitasking senza problemi.

Anche lo schermo del ThinkPad T16 G1 è un vero spettacolo per gli occhi! Trattandosi di un display ad alta risoluzione e tecnologia IPS ti offre colori vividi, dettagli nitidi e angoli di visualizzazione ampi. Che tu stia guardando video, modificando foto o lavorando su fogli di calcolo, la qualità visiva di questo laptop ti stupirà ogni volta e sarà ideale se conti di passare molte ore al giorno davanti al tuo PC. Aggiungilo subito al tuo carrello e risparmia ben 700€ sul ThinkPad T16 G1!