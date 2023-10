Con OPPO Band 2 sei il RE della palestra: smartband WOW a 54€ (-21%)

La smartband OPPO Band 2 così tanto amata dagli sportivi di ogni tipo è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male. Infatti, sfruttando al volo lo sconto immediato del 21%, quest’oggi ti bastano appena 54€ per allacciare al polso un wearable di cui non potrai più fare a meno.

Il prezzo così economico quasi non rende giustizia alla smartband del colosso cinese: è realizzata con materiali di buon livello, è impermeabile fino a una profondità di 50 metri ed è ricca di funzionalità e sensori per il tracking della tua salute.

Su Amazon puoi acquistare la smartband OPPO Band 2 a un prezzo così conveniente

Frontalmente un ampio pannello AMOLED da 1.57 ti permette di leggere con facilità le notifiche e non solo, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR registra con precisione il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, supporta più 100 modalità sport e monta una batteria che ti accompagna per ben 14 giorni con una singola ricarica.

Con la smartband OPPO puoi fare assolutamente di tutto senza preoccuparti di nulla; mettila subito nel carrello di Amazon e preparati a riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.