Con lo sconto del 27%, la GoPro Hero12 è un best buy totale

Pronto per la tua prossima avventura estiva? Allora non puoi assolutamente fare a meno di portare con te un’action cam per immortalare i tuoi ricordi più preziosi. A tal proposito… la GoPro Hero12 oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero ghiotto. Il prezzo è crollato del 27%: la paghi solo 346€ (invece di 449€) – anche a rate!

La HERO12 Black può registrare video fino a 5.3K a 60 fps e 4K a 120 fps, offrendo una qualità video eccezionale. La nuova modalità HDR (High Dynamic Range) migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, soprattutto in condizioni di luce intensa, aumentando i dettagli e la vivacità dei colori.

Il design si mantiene simile allo stile che aveva contraddistinto le generazioni precedenti. Le dimensioni sono le stesse e anche l’ottimo peso ultra leggero: appena 154 grammi. Di nuovo c’è il nuovo sistema di attacco con filettatura da 1/4-20, che la rende compatibile con una gamma più ampia di accessori e treppiedi tradizionali.

Non manca, poi, un ricco arsenale di funzionalità e tecnologie avanzate davvero interessanti. La nuova tecnologia HyperSmooth 6.0 offre una stabilizzazione dell’immagine migliorata, rendendo i video estremamente fluidi anche durante le attività più dinamiche. La funzione AutoBoost regola automaticamente il livello di stabilizzazione, mantenendo il ritaglio al minimo. Importantissimo: c’è anche il supporto alla registrazione audio tramite microfoni esterni. Puoi anche usare quelli delle AirPods.

Che aspetti? Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista subito la GoPro Hero12 Black a soli 346€!