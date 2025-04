La stampante fotografica portatile Kodak per immortalare i tuoi ricordi

La Kodak Mini 2 Retro è una mini stampante fotografica portatile che utilizza la tecnologia di stampa 4PASS, una tecnica a sublimazione termica che produce foto di alta qualità con oltre 16 milioni di colori. Questo dispositivo tascabile ti permette di stampare le foto in pochi click, come se avessi una macchina fotografica istantanea, ma puoi scattare con il tuo smarthpne, scegliere le foto migliori e imprimere su carta solo quello che desideri.

Questa stampante è progettata per stampare foto in formato 5,3 x 8,6 cm (2,1 x 3,4 pollici), simile al formato di una carta di credito, e consente di stampare sia con che senza bordi.

La trovi su Amazon da scontare del -15% con un coupon.

La stampante fotografica portatile Kodak

La stampante fotografica portatile è alimentata a batteria, rendendola estremamente portatile e facile da usare ovunque. La connessione Bluetooth consente di stampare direttamente dalle foto presenti sullo smartphone o tablet tramite l’app Kodak, che offre anche funzionalità di personalizzazione come ritaglio, filtri decorativi, testi e cornici.

Il pacchetto include un set di 68 fogli di carta fotografica, ideale per chi vuole stampare molte foto senza dover ricorrere a frequenti rifornimenti. La stampante è disponibile in vari colori, tra cui il bianco, e presenta un design compatto e moderno che la rende facile da trasportare.

Le foto prodotte sono resistenti alle impronte digitali e all’umidità grazie allo strato protettivo applicato durante il processo di stampa. Questa caratteristica le rende ideali per essere toccate e maneggiate subito dopo la stampa. La Kodak Mini 2 Retro è un accessorio divertente e utile per chi ama catturare e condividere momenti speciali in formato fisico.

Costa 99,99 euro, ma puoi applicare un coupon e risparmiare il 15%, portando a casa la stampante fotografica portatile insieme a 68 fogli per iniziare a dare forma ai tuoi ricordi.