DJI Osmo Action 4: ultime ore per il MAXI SCONTO di Primavera

Per le ultime ore delle Offerte di Primavera di Amazon puoi approfittare di uno sconto super sulla action cam DJI Osmo Action 4 Combo: perfetta per i professionisti e per riprese da urlo per il tuo tempo libero, puoi acquistarla a soli 219 euro invece di 319, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

DJI Osmo Action 4 Combo: le caratteristiche della action cam

La DJI Osmo Action 4 è dotata di un sensore da 1/1.3″ che ti permetterà di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità, con il supporto alla registrazione 4K a 120fps per una fluidità incredibile.

Con un campo visivo di 155° e la tecnologia HorizonSteady 360º, le immagini restano stabili anche nelle riprese più movimentate, permettendoti di registrare senza il minimo tremolio. La color correction professionale con supporto 10 bit e D-Log M ti dà un controllo totale sulle tonalità.

La action cam è perfetta per ambienti estremi, resiste fino a -20°C e la batteria da 1770 mAh garantisce fino a 150 minuti di registrazione, anche al freddo. Inoltre, il sistema a sgancio rapido magnetico permette di passare rapidamente tra le diverse angolazioni, rendendola ideale per contenuti social e vlog in verticale.

Non delude nemmeno l’audio: con DJI OsmoAudio, puoi collegare microfoni wireless per ottenere un suono cristallino nelle tue dirette, vlog e interviste. E grazie alla funzione Pre-Registrazione, puoi catturare fino a 60 secondi prima di premere il tasto REC.

Una action cam potente, versatile e facile da usare: acquista DJI Osmo Action 4 in sconto a 219 euro invece di 319. Hai tempo fino a stasera.