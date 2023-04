Con iOS 17 arriverà il supporto agli store di app esterni

Con iOS 17 arriverà una frizzantissima novità; il nuovo aggiornamento del sistema operativo di casa Apple dovrebbe consentire l’installazione di store di app esterni e quindi, di installare applicativi al di fuori dell’App Store ufficiale. Questa sarà una mossa fatta per conformarsi alle normative europee imposte da pochi mesi a tutti i marchi di tecnologia internazionali.

È la prima volta che Apple consentirà – in modo ufficiale – agli utenti di scaricare app al di fuori del classico store di riferimento. A riportare questi dati ci ha pensato l’insider di settore Mark Gurman di Bloomberg. Cosa comporterà questa mossa? Gli sviluppatori non dovranno per forza pagare le commissioni ad Apple che – oggi – equivalgono al 15/30% degli incassi totali.

iOS 17 consentirà il sideloading dell app

Oramai ci siamo: il Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea è entrato in vigore lo scorso 1° novembre. Con questa mossa l’ente richiede alle società di aprire i propri sistemi operativi ad altre piattaforme senza per forza pagare le commissioni mediante lo store proprietario.

Questo DMA avrà un grosso impatto su Apple e ciò comporterà grossi cambiamenti, dovremmo prepararci. Non solo sull’App Store, ma anche sull’app Messaggi, su FaceTime, su Siri e molto altro ancora. L’azienda di Cupertino implementerà il supporto per il sideloading entro il prossimo anno.

Al momento sta lavorando per far sì che questa mossa non mini troppo le protezioni della privacy e della sicurezza, caratteristiche chiave di chi sceglie un iPhone e, più in generale, un prodotto di Apple. Tim Cook dovrà rispettare il DMA altrimenti rischia salatissime multe con importi superiori al 20% delle sue entrate globali.

Nelle notizie correlate, se desiderate un meraviglioso telefono della mela, vi consigliamo il fantastico iPhone 14 (128 GB) midnight che costa solo 899,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Lo trovate su Amazon con consegna celere in pochissimi giorni.

