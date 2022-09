Con iOS 16 la batteria degli iPhone cola a picco: che succede?

Brutte notizie per gli utenti possessori di un iPhone con iOS 16 installato all’interno. Molti utenti si stanno lamentando dell’autonomia del proprio device dopo l’installazione dell’ultima versione del sistema operativo di casa Apple.

Per chi non lo sapesse, la mela ha rilasciato iOS 16 da due settimane; da subito il firmware ha ricevuto un’adozione dirompente da parte dell’utenza, ma sono sorti anche i primi problemi. SOno tanti i clienti che affermano che l’autonomia del proprio telefono sia drasticamente scesa da quando hanno aggiornato alla nuova iterazione. Potrebbe essere normale, certo, ma ancora non c’è un bug fix per questo problema.

iOS 16: cosa succede con la batteria? C’è un bug?

Solitamente, quando un utente aggiorna il proprio iPhone ad una versione di iOS scopre diversi bug. È anche normale assistere ad un battery drain anomalo nei primi giorni di utilizzo dopo l’update. Insomma, è una prassi comune, anche se un po’ fastidiosa. I bug fix arrivano sempre dopo pochi giorni.

Purtroppo, come lo scorso anno, adesso sembra che i problemi siano alquanto numerosi; molti utenti sono convinti del fatto che iOS 16 abbia completamente distrutto l’autonomia del proprio melafonino. I forum di tecnologia come Reddit, Twitter e non solo vedono moltissimi clienti che si lamentano della scarsa durata dell’iPhone dopo l’aggiornamento. Non mancano poi le solite teorie del completto che vedono “Apple spietata che riduce l’autonomia di proposito al fine di invogliarvi ad acquistare un nuovo prodotto”. Ovviamente, non credeteci perché è normale che un software si debba abituare agli usi e alle abitudini di un utente.

Vi riportiamo di seguito qualche testimonianza emersa dal web:

Il consumo della mia batteria è enormemente superiore a quello che avevo di solito. Lavoro in ufficio e non uso molto il device. Nulla è cambiato nel mio comportamento. Su iOS 15 sono tornato per lo più a casa alle 13:00 con una percentuale compresa tra l’85% e il 90%. Con iOS 16 questo valore si attesta tra il 65% e il 75%. Questo è secondo me un dato assurdo considerando quanto (non) uso il telefono (a lavoro).

Un altro ragazzo scrive:

La batteria su 13 pro max si scarica come un matto. Sono passati da 11-12 ore a sole 7 ore e peggiorano quando faccio FaceTime o PiP. So che ci vogliono alcuni giorni prima che il telefono torni normale, ma è già passata quasi una settimana. Sto pensando di tornare al 15.7, ma prima potrei aver bisogno di alcune opinioni.

Ad oggi la mela non ha ancora commentato la situazione; speriamo che la situazione possa cambiare nel prossimo futuro. Voi state riscontrando problemi di autonomia?

