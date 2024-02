Con il COUPON eBay potrai avere un Bus LEGO direttamente da LONDRA!

Sei innamorato della capitale Inglese? Questo set LEGO ti trasporta direttamente a Londra. Stiamo parlando del “London Bus” che, con i suoi 1686 pezzi, ti permetterà di avere un pezzo della metropoli a casa tua. E ora, grazie al coupon esclusivo “SANVALENTINO”, potrai averlo a soli 135,91€ anziché gli originali 159,90€.

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Scopriamo, innanzitutto, i dettagli d questo fantastico set. Il cofano apribile rivela un motore ricco di dettagli, mentre la cabina di guida presenta una porta scorrevole e interni realistici. Con il tetto e il piano superiore rimovibili, avrai accesso a un interno minuziosamente curato, completo di sedili, un ombrello dimenticato, un giornale, una lattina vuota e persino una gomma da masticare per un tocco di autenticità. La piattaforma posteriore aperta è dotata di un reggimano verticale, un cestino per i biglietti usati e persino un estintore. Una scala conduce al piano superiore panoramico, offrendoti la possibilità di ammirare la vista della città.

Per dare un tocco ancora più personale, potrai scegliere il tuo decennio preferito grazie ai poster reversibili in miniatura con pubblicità degli anni ’50 o della moderna Londra. Con oltre 1.680 pezzi, questo set LEGO Creator Expert è un vero e proprio paradiso per gli appassionati dei costruzioni. Il risultato finale è un modello in scala perfetto per essere esposto accanto agli altri affascinanti modelli di veicoli LEGO.

Le dimensioni del London Bus, una volta completato, sono di 18 cm in altezza, 34 cm in lunghezza e 13 cm in larghezza. Questo autentico gioiello cattura l’essenza della cultura britannica, offrendo un’esperienza di costruzione unica e indimenticabile.

Insomma, questo set è un vero e proprio gioiellino. Costruisci una delle icone di Londra in versione LEGO per soli 135,91€ grazie al coupon esclusivo “SANVALENTINO”.

