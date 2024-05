Con il conto online SelfyConto ottieni un nuovo telefono in omaggio

I nuovi clienti di SelfyConto possono ottenere un nuovo smartphone in omaggio. Merito della nuova operazione a premi di Banca Mediolanum, che offre il nuovo Samsung Galaxy A25 a tutti coloro che apriranno il conto corrente online SelfyConto entro il 31 maggio, accreditando lo stipendio o la pensione entro il prossimo 7 settembre.

SelfyConto è uno dei migliori conti online disponibili ad oggi: propone il canone gratuito per il primo anno e fino al compimento dei trent’anni per gli under 30, più una carta di debito internazionale Mastercard e prelievi gratuiti senza limiti negli sportelli ATM in Italia e nelle altre nazioni dell’Unione europea.

Ottieni il nuovo Samsung Galaxy A25 5G con SelfyConto

Il premio predefinito dell’iniziativa di Banca Mediolanum è il Samsung Galaxy A25, telefono appartenente alla linea A dei Galaxy che sta riscuotendo grande successo quest’anno. Se hai acquistato da poco un nuovo telefono o non sei interessato semplicemente a un nuovo smartphone, puoi sostituire l’A25 con una Xbox Series S, un monitor Samsung da 27 pollici, uno smartwatch per sportivi del marchio Garmin, un paio di auricolari AirPods di terza generazione oppure un Buono Regalo Amazon da 150 euro.

Questi i costi di SelfyConto:

canone tenuta conto corrente: gratis (gli over 30 dal secondo anno pagano 3,75 euro al mese, azzerabile in via promozionale)

canone carta di debito: gratis

canone carta di credito: 12 euro all’anno

bonifici online: gratis

prelievi ATM: gratis

SSD – addebito utenze: gratis

Per aprire SelfyConto è sufficiente disporre di un documento d’identità e codice fiscale non scaduti, del proprio smartphone e di un indirizzo di posta elettronica valido. L’identificazione può avvenire tramite SPID, bonifico o webcam. La promozione di Banca Mediolanum è disponibile a questa pagina del sito ufficiale.