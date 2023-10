Con Carta Oro American Express puoi ottenere fino a 400 euro di sconto

American Express ha lanciato una nuova offerta sulla carta di credito Oro: per tutti coloro che la richiederanno entro il 23 novembre 2023, riceveranno 400 euro di sconto sui loro acquisti spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi dall’attivazione della carta. Per il primo anno il canone è gratuito, dal secondo anno invece ha un costo di 20 euro al mese, con possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate e con una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro. E per ogni euro speso, si riceve 1 punto spendibile poi attraverso l’iniziativa Club Membership Rewards.

Carta Oro American Express: ottieni fino a 400 euro di sconto con una spesa di 8.000 euro in 12 mesi

Per richiedere Carta Oro occorre avere un reddito annuo di almeno 25.000 euro lordi, essere residenti in Italia, essere titolari di un conto corrente bancario o postale e avere almeno 18 anni.

Durante la fase di richiesta, inoltre, è necessario tenere a portata di mano il codice fiscale, un documento di identità in corso di validità (patente, passaporto o carta di identità) e le principali informazioni del conto bancario, tra cui IBAN, nome della banca e anno di apertura del conto corrente.

Al raggiungimento della spesa di 8.000 euro non concorrono il pagamento della quota mensile della carta (gratuita per i primi 12 mesi), gli anticipi e i prelievi di contante, le commissioni, le penali e gli importi accreditati come rimborsi sul conto della carta.

Richiedi Carta Oro per approfittare dell’ultima offerta di American Express e ottieni fino a 400 euro di sconto sui tuoi prossimi acquisti spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi dall’attivazione della carta di credito.

