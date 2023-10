Con Banca Progetto hai un conto corrente a canone zero col 2,5% di interessi

Conto Key di Banca Progetto è un conto corrente a zero spese sul quale ricevi il 2,5% di interessi fino al 31 marzo 2024. Aderendo all’offerta, riceverai anche una carta di debito internazionale Mastercard gratuita. È un conto corrente pensato per gestire i risparmi degli utenti al meglio. Ecco perché è possibile ottenere fino al 4,75% di interessi sui depositi vincolati per 60 mesi.

Banca Progetto lancia Conto Key, il conto corrente a canone zero remunerato

Per quanto riguarda le funzionalità principali, Conto Key di Banca Progetto è un conto corrente online come tutti gli altri: permette di ricevere addebiti ricorrenti SDD, l’invio e la ricezione di bonifici SEPA e l’utilizzo dei bonifici istantanei. Inoltre è possibile disporre di una carta di debito Mastercard gratuita.

La caratteristica più importante di Conto Key è la possibilità offerta ai titolari del conto corrente di attivare linee di deposito svincolabili o non svincolabili, scegliendo durate e tassi differenti (da un minimo di 6 a un massimo di 60 mesi, dal 3% fino al 4,75%).

Altro elemento importante da prendere in considerazione è che puoi riavere la piena disponibilità del tuo denaro entro 32 giorni, senza per questo perdere gli interessi accumulati in precedenza.

Per l’apertura di Conto Key è sufficiente un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, un indirizzo email e un numero di cellulare.

Approfitta ora dell’offerta di Banca Progetto su Conto Key per aprire un conto corrente a canone zero con il 2,5% di interessi fino al 31 marzo del prossimo anno e depositi vincolati con tassi di interesse dal 3% al 4,75% al mese a seconda della durata del vincolo.

