Con 169€ porti a casa una BESTIA di mini PC Intel: RAM 16GB e SSD 512GB

Non un mini PC qualsiasi. Questa soluzione premium di Teclast ti offre – in dimensioni super compatte – tanta potenza e prestazioni. La macchina perfetta per la produttività, ma anche per l’intrattenimento. Un prodotto di alta qualità, che ora da Amazon porti a casa a 169€ appena in promozione. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Da subito, potrai sperimentare prestazioni eccezionali grazie al processore Intel Celeron N5095 e alla generosa quantità di RAM DDR4 da 16GB. Questa combinazione ti garantirà una navigazione fluida, multitasking senza problemi e la capacità di eseguire anche le applicazioni più esigenti.

Ma le caratteristiche impressionanti non finiscono qui. Questo computer è dotato di un’unità SSD PCIe 3.0 da 512GB, che ti offre un’enorme capacità di archiviazione per tutti i tuoi file, documenti, foto e video. Avrai spazio sufficiente per conservare tutto ciò che desideri senza preoccuparti di dover fare spazio.

Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è la possibilità di collegare fino a tre monitor 4K contemporaneamente. Immagina di avere un’area di lavoro estesa e di poter godere di immagini nitide e dettagliate su tre schermi separati. Sia che tu stia lavorando su progetti complessi o che ti stia rilassando guardando i tuoi film e serie preferiti, questa esperienza visiva sarà semplicemente straordinaria.

Inoltre, supporta la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, che ti garantisce una connessione Internet veloce e stabile, oltre a una vasta gamma di opzioni di connessione per dispositivi esterni. Puoi collegare facilmente le tue periferiche tramite le porte USB2.0/3.2 e goderti una connessione di rete ad alta velocità grazie all’Ethernet Gigabit.

Per finire, è progettato per adattarsi perfettamente al tuo ambiente di lavoro o di intrattenimento. Il suo design compatto e discreto lo rende ideale per l’uso in ufficio o a casa, senza occupare troppo spazio sulla tua scrivania. Puoi posizionarlo facilmente ovunque tu voglia e goderti la potenza di un PC desktop senza ingombri.

Accaparrati adesso questo eccezionale mini PC di Teclast a prezzo straordinario su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l’ordine per approfittarne e prenderlo a 169,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitatissima.

