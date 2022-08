Computer lento? Non buttarlo via, risolvi con questo trucco

Se hai un computer lento i motivi potrebbero essere diversi. Magari è abbastanza datato, oppure non lo hai aggiornato o si è appesantito con i cosiddetti file spazzatura. Qualsiasi sia il problema la soluzione per risolverli tutti c’è ed è anche economica.

Acquista il pacchetto completo dei prodotti di IObit all’84% di sconto. Avrai 4 applicazioni da installare sul tuo PC per ridargli nuova vita. 2 di queste sono in regalo. Tutte ti costeranno solo 29,99 euro, invece di 184,82 euro. Niente male, davvero! Ma cosa include questo pacchetto rigenerativo per il tuo computer lento?

Primo fra tutti hai Advanced SystemCare 15 PRO. Questa utility ottimizza le prestazioni del tuo PC in modo definitivo attraverso una serie di tecnologie testate e approvate. Il tuo computer lento diventerà come nuovo. Più sicuro e pulito, sarà fino al 200% più veloce.

Secondo, ottieni anche Drive Booster 9 PRO. Spesso il problema di un computer lento sono gli aggiornamenti che non ci ricordiamo mai di fare. Questa cattiva abitudine genera fastidiosi rallentamenti, bug e un sistema vulnerabile da attacchi malevoli.

Con questa applicazione aggiornerai automaticamente i driver del tuo PC. Si tratta di uno dei migliori strumenti che con un solo clic mantiene aggiornati oltre 6 milioni di driver e componenti di gioco popolari. Quali sono, invece, i due prodotti in regalo?

Computer lento: acquista 2 prodotti e IObit te ne regala altri 2

Hai capito bene, acquistando Advanced SystemCare 15 PRO e Drive Booster 9 PRO a soli 29,99 euro, non solo salverai il tuo computer lento, ma riceverai anche altri 2 prodotti in omaggio. Infatti in questo pacchetto IObit ti regala anche IObit Uninstaller 11 PRO e Smart Defrag 8 PRO.

IObit Uninstaller 11 PRO è una vera manna dal cielo per il tuo computer lento. Infatti, quando andiamo a disintallare dei programmi rimangono comunque dati e cartelle sul nostro PC. Con questa utility, invece, elimineremo tutto anche residui e bundleware.

Smart Defrag 8 PRO completa l’opera mettendo ordine nel nostro dispositivo. Attivandolo otterrai maggiore velocità e precisione perché deframmenta automaticamente i file per garantire un avvio più rapido del PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.