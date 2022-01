Comprerete Motorola Edge X30 quando arriverà da noi?

Motorola Edge X30 è uno dei flagship più potenti che vi siano; in Cina ha registrato “sold out” in pochissimi minuti dopo il suo debutto e sembra che in Europa l'azienda sia pronta a replicare il successo ottenuto in Asia. Oltre ad una scheda tecnica al top e ad un design da urlo, ora si aggiorna con nuove patch che migliorano le prestazioni per lo Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Edge X30: forse ora non vi sono bug di gioventù!

Il nuovo Edge X30 del marchio Motorola di proprietà di Lenovo è stato lanciato come il primo smartphone con processore Snapdragon 8 Gen 1 al mondo. Essendo il primo dispositivo sul mercato con l'ultimo chipset di punta Qualcomm, ha avuto diversi problemi di ottimizzazione. La società ha cercato di risolverne alcuni in un aggiornamento software lanciato pochi giorni fa. Ora, l'OEM asiatico sta lanciando un altro aggiornamento con una serie di ottimizzazioni software.

Secondo l'account ufficiale su Weibo, gli utenti possessori di un Moto Edge X30 possono aspettarsi un nuovo aggiornamento di sistema con la versione del firmware SOSC32.16-49-4 in Cina. Sebbene l'update sia definito importante con un lungo Log delle modifiche, pesa solo 236 MB. Aumenta il livello di patch di sicurezza a gennaio 2022. Viene anche il supporto Bluetooth per lo Snapdragon Sound.

Oltre alle nuove funzionalità come la ricerca globale, il centro di controllo separato, il centro di notifica separato, lo switch rapido per il 5G e il doppio click per i pagamenti senza contatto, arrivano anche le correzioni per consumo energetico anomalo e altri,

Perché sarà un device da acquistare? Per questi motivi:

design da urlo, minimal e pulito;

Display luminoso, nitido, con un elevato refresh rate e curvo… quasi futuristico;

processore potentissimo con RAM e storage di alto livello;

supporto software by Motorola e Google;

prezzo più contenuto dei rivali (futuri) Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12, OnePlus 10 Pro.

Per noi, sarà sicuramente un terminale da acquistare al Day One; secondo voi? Fatecelo sapere.