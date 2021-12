Compra un Apple iPhone 13 e MediaWorld ti regala i nuovi AirPods

Buon Natale! MediaWorld è la nuovissima iniziativa che ti permette di acquistare due prodotti e ricevere uno sconto sul prezzo finale. In pratica, grazie a questa promozione incredibile acquisti i fantastici Apple iPhone 13 mini 128 GB + AirPods (2019) a soli 839 euro, anziché 987 euro. In pratica hai uno sconto di 148 euro che è esattamente il valore del secondo prodotto. Inoltre avrai 4 mesi gratuiti di Apple Music.

Acquista Apple iPhone 13 + Apple AirPods: doppio regalo MediaWorld

In sostanza acquistando il nuovissimo Apple iPhone 13 mini 128GB a soli 839 euro, anziché 987 euro, MediaWorld ti regala le AirPods (modello 2019). Un'abbinata vincente che ti permette di godere al massimo il nuovo modello della casa di Cupertino insieme al miglior ascolto sia in chiamata che della tua musica preferita. Tra l'altro, esclusiva MediaWorld, questo acquisto ti dà diritto a 4 mesi di Apple Music completamente gratis.

Doppia fotocamera posteriore da 12MP, design robusto sotto ogni punto di vista, chip incredibile che fa mangiare la polvere ai suoi competitor, batteria super potente che sfrutterai ogni giorno sono tutte caratteristiche concentrate nel piccolo spazio che occupa in tasta il nuovissimo iPhone 13 mini.

Residente all'acqua e robusto, questo nuovo modello è davvero indistruttibile e con le AirPods potrai ascoltare la musica o rispondere a una telefonata solamente indossandole. Infatti, si collegheranno automaticamente al tuo fantastico Apple iPhone 13. Un'opportunità davvero unica disponibile solo da MediaWorld fino al 24 dicembre, salvo esaurimento scorte.

Ti innamorerai del suo schermo superluminoso. Infatti, questo OLED è il 28% più brillante, con una luminosità fino a 800 nit. Potrai vedere qualsiasi contenuto anche in pieno sole e non perderai nessun dettaglio. I colori sono come li vedi al cinema, grazie all'ampia gamma cromatica di qualità professionale di cui è dotato. Inoltre, il display Super Retina CDR ha una densità altissima di pixel rendendo così video, foto e testi ancora più nitidi.

Non farti sfuggire questa incredibile opportunità! Apple iPhone 13 Mini 128GB + AirPods (2019) sono tuoi a soli 839 euro, anziché 987 euro. Cogli al volo l'affare incredibile del Buon Natale! di MediaWorld.