Compra l'AMAZFIT Band 7 da MediaWorld, costa meno e dura 430 ore

E MediaWorld oggi a dominare con un’offerta pazzesca: il famoso wearable Amazfit Band 7 è disponibile in sconto con un prezzo fuori di testa. In grado di monitorare la salute e l’attività fisica in maniera perfetta, questo spettacolare bracciale costa oggi solo 32,99 €.

Si può effettuare il ritiro gratuito in negozio o farselo consegnare direttamente a casa in un massimo di quattro giorni. Gli anni di garanzia sono due.

L’Amazfit Band 7 è uno smart band pazzesco: la batterie a il prezzo sono i punti di forza

Quello che porta gli utenti a desiderare un prodotto di questo genere è sicuramente il rapporto tra qualità e prezzo. L’Amazfit Band 7 è effettivamente un prodotto straordinario, costruito alla grande visti i materiali utilizzati dall’azienda e soprattutto implementato con i componenti più performanti.

Partendo proprio dal suo punto di forza principale, ovvero la batteria, questa è in grado di durare addirittura 18 giorni, per un totale di 432 ore. Al giorno d’oggi è davvero difficile, quasi impossibile, trovare un dispositivo indossabile che possa in qualche modo equipararsi a tali numeri.

L’altro punto di forza è ovviamente lo schermo, un pannello da 1,47″ di tipo AMOLED che con la sua ottima luminosità è perfetto anche sotto la luce del sole. Leggero e sottile, questo bracciale intelligente è il massimo in termini di comfort.

Passando a quello che riesce a fare, si passa subito al lato “salute”. L’Amazfit Band 7 è ineccepibile siccome riesce tranquillamente a monitorare dati come il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, il consumo massimo di ossigeno, il tempo di recupero completo dopo un allenamento e anche il sonno. Anche i livelli di stress possono essere tenuti sotto controllo da questo wearable.

Ovviamente, essendo collegato ad uno smartphone di riferimento, riceve tutte le notifiche in merito a messaggi e chiamate. È impermeabile e può essere pertanto utilizzato anche in piscina o al mare.

Grazie a MediaWorld che lancia uno sconto del 5,71%, l’Amazfit Band 7 costa oggi solo 32,99 € ed include anche due anni di garanzia.