Come verificare lo stato di salute della batteria su iPhone

L’uso quotidiano dello smartphone comporta la necessità di ricaricarlo frequentemente, anche più volte al giorno. Queste attività, però, nel tempo possono compromettere la batteria e il corretto funzionamento del dispositivo. La batteria, infatti, è una componente essenziale di un iPhone, ma anche una delle più soggette a usura e deterioramento. Con il passare del tempo, la batteria perde la sua capacità di mantenere la carica e di fornire le prestazioni ottimali al dispositivo. Questo si traduce in una minore autonomia, in spegnimenti inaspettati o in rallentamenti del sistema.

Per fortuna, esistono dei modi per verificare lo stato di salute della batteria su iPhone e per capire se è il caso di sostituirla o meno. Inoltre, sono presenti anche degli importanti accorgimenti d’adottare per cercare di preservare la batteria e prolungarne la durata, così da evitare di cambiare in breve tempo batteria o addirittura il telefono.

Verificare lo stato di salute della batteria su iPhone

Tra le numerose funzioni che offre, l’iPhone consente di monitorare in modo semplice e dettagliato lo stato della batteria, il tempo necessario per ricaricarla completamente e il tempo di utilizzo effettivo del telefono. Questi dati sono molto utili per capire se la batteria è danneggiata e deve essere sostituita, e per modificare eventualmente le abitudini e l’uso del telefono in modo da ottimizzare il consumo energetico. Verificare lo stato di salute della batteria su iPhone è molto semplice, basterà utilizzare le funzioni integrate del sistema operativo iOS. Per conoscere lo stato di salute della batteria, sono sufficienti pochi passaggi, ecco quali:

Prendere l’iPhone;

Selezionare Impostazioni;

Scegliere Batteria dal menu;

Selezionare Stato e carica della batteria;

Verificare il valore Capacità massima.

La capacità massima indica la percentuale di carica che la batteria può mantenere rispetto alla sua capacità originale. Più questo valore si avvicina al 100%, più la batteria è in buone condizioni. Se invece il valore scende sotto l’80%, significa che la batteria ha subito un degrado significativo e potrebbe essere necessario sostituirla. Nella stessa pagina è presente anche la funzione “Caricamento ottimizzato” anche in questo caso è consigliato attivare questa opzione, in quanto riduce l’usura della batteria, per attivarlo basterà far scorrere il pulsante, che da grigio diventerà verde.

Oltre alla capacità massima, è possibile visualizzare anche il valore Prestazioni di picco, che indica se la batteria è in grado di fornire l’energia necessaria per il corretto funzionamento del dispositivo. Se questo valore è normale, significa che la batteria non ha problemi di prestazioni. Se invece appare un messaggio che indica che le prestazioni sono state ridotte per prevenire spegnimenti improvvisi, significa che la batteria non riesce a fornire l’energia richiesta e potrebbe essere necessario sostituirla.

Funzione risparmio energetico

Spesso e volentieri si utilizza il risparmio energetico del telefono, attivabile facilmente dal menu a scomparsa su iPhone. Il risparmio energico altro non è che la modalità che permette, come dice la parola stessa, di risparmiare energia, in quanto riduce temporaneamente le attività svolte in background fino al momento che si può caricare completamente il telefono. La modalità è utile quando la batteria del telefono scende troppo, ma è necessaria, come spiegheremo tra poco, la disattivazione quando si mette l’iPhone in carica.

Per attivare questa funzione, si può procedere abbassando il menu a tendina, dall’alto verso il basso sullo schermo dell’iPhone. Oppure, attraverso le impostazioni selezionando “Batteria” e poi “Risparmio energetico” e terminando attivando il pulsante presente a fianco. Ricordando che per cercare una funzione specifica sull’impostazione e velocizzare la ricerca, basterà inserire una parola chiave nella sezione “Cerca” sulle Impostazioni.

Come evitare di rovinare la batteria su iPhone

Monitorare lo stato della batteria dell’iPhone è importante, ma è altrettanto importante capire in che modo utilizzare il proprio dispositivo per evitare brutte sorprese future. Esistono infatti dei piccoli accorgimenti che possono aiutare notevolmente la batteria, evitandone il danneggiamento. Infatti, per preservare lo stato di salute della batteria su iPhone, è bene seguire alcuni semplici accorgimenti pratici, per cercare di prolungare il ciclo di vita della batteria su iPhone e massimizzarne le prestazioni. Abitudine che passano dalla tipologia della carica all’attivazione di specifiche funzioni, ma vediamole nel dettaglio

Al primo posto, anche se può sembrare banale, è importante evitare di esporre l’iPhone a temperature estreme, sia troppo alte che troppo basse, che possono danneggiare la batteria. Basti pensare a una giornata al mare, sotto il sole caldo dell’estate, infatti, è sempre importante ricordare di posizionare l’iPhone in un luogo ombreggiato o comunque evitare di lasciarlo sotto il sole diretto.

Per quanto riguarda la carica vera è proprio si palesano due importanti accorgimenti, il primo, ove possibile, è quello di caricare l’iPhone con caricabatterie e cavi originali o certificati da Apple, che garantiscono una ricarica sicura e ottimale. Il secondo, è quello di evitare di caricare l’iPhone quando è attiva la modalità “Risparmio energetico”, Questo perché, la funzione “Risparmio energetico” va sempre attivata quando il livello della batteria scende sotto una certa soglia della ricarica, così da ridurre il consumo energetico delle app e delle funzioni non essenziali. Ma va sempre disattivata quando si decide di caricare l’iPhone.

In questa direzione, è importante ricordare anche di non scaricare completamente la batteria o di ricaricarla troppo spesso, entrambe le operazioni riducono nel tempo notevolmente il numero di cicli di vita della batteria. Evitare anche di usare il telefono quando è in carica. Infine, nelle impostazioni è possibile ottimizzare l’uso dell’iPhone, ma in che modo? Per ridurre il consumo della batteria, ad esempio è possibile regolare la luminosità dello schermo, disattivare le notifiche inutili, chiudere tutte le app in background e attivare il Wi-Fi o il Bluetooth solo quando necessario.