iPhone: ecco cosa fare se la batteria si scarica troppo velocemente

In questi giorni i forum di tecnologia di tutto il mondo sono piene di lamentele da parte dei possessori di iPhone; sembra che, dopo l’ultimo update del software per melafonini (iOS 16.5), la batteria dei device coli a picco senza motivo. Sono tantissimi i clienti che lamentano una scarsa autonomia del proprio gadget dopo aver installato l’aggiornamento. Ma quale può essere stato il motivo? Cosa sta succedendo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

iPhone con battery drain anomalo? Ecco da cosa dipende

Sembra che Apple sia a conoscenza del problema e che stia indagando sulla causa; in poche parole, pare essere stato davvero un bug presente in iOS 16.5. A tal proposito, per ovviar (temporaneamente) alla criticità, la compagnia ha dato ai suoi utenti una serie di suggerimenti per risolvere il problema. Ecco cosa bisogna fare:

riavviare l’iPhone;

aggiornare tutte le app;

disattivare le funzionalità che non si utilizzano;

regolare manualmente la luminosità dello schermo.

Se il battery drain persiste vi conviene contattare il supporto tecnico di Apple. Ma da cosa dipende di preciso? Ad oggi nessuno lo sa, tuttavia ci sono alcune spiegazioni in merito.

Il bug potrebbe essere correlato a qualche processo in background oppure ad una delle nuove funzionalità che sembra essere più "energivora" rispetto alle altre. Dulcis in fundo, potrebbe anche esserci stato un bug critico.

