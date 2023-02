Come vedere Verona-Salernitana in streaming

Lunedì 13 febbraio 2023 si giocherà Verona-Salernitana. Valida per la Serie A TIM 2022/23 verrà trasmessa in diretta da DAZN. Per vedere questa partita devi abbonarti a uno dei suoi piani disponibili. Ce ne sono due, a partire da 29,99 euro.

Tra l’altro, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca dell’incontro è stata affidata alla voce di Federico Zanon e alla sua esperienza. Il commento tecnico, invece, ad Alessandro Budel. Prima della partita potrai collegarti per conoscere le ultime novità direttamente dallo stadio. Le due probabili formazioni scelte da Zaffaroni e Nicola sono le seguenti:

Verona (3-4-2-1)

Montipò

Ceccherini

Hien

Magnani

Depaoli

Tameze

Duda

Doig

Lazovic

Ngonge

Djuric

Salernitana (4-3-3)

Ochoa

Sambia

Troost-Ekong

Bronn

Bradaric

Coulibaly

Nicolussi Caviglia

Vilhena

Candreva

Piatek

Dia

Verona-Salernitana in streaming dall’estero

Puoi vedere Verona-Salernitana in streaming anche dall’estero. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Per migliorare la qualità della tua connessione devi installare NordVPN. Grazie ai suoi server con larghezza di banda illimitata ottieni uno streaming senza buffering e molto più stabile. Inoltre, sarai anche protetto da tutte le minacce presenti nel web.

