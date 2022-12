Come vedere Olanda-Stati Uniti dall'estero in streaming

Valida per gli Ottavi di Finale Qatar 2022, Olanda-Stati Uniti è una delle partite più attese di questi Mondiali di Calcio. Il fischio d’inizio è stato programmato domani, sabato 3 dicembre 2022, alle ore 16:00. Un appuntamento imperdibile dato quello che c’è in palio per chi vincerà.

Se non vuoi perderti questo match, ma ti trovi all’estero dovrai optare per la visione in streaming. Grazie a Rai Play è possibile godersi parecchi contenuti in mobilità anche live. Tra questi ci sono proprio i Mondiali di Calcio FIFA 2022. In qualità 4K, per i dispositivi compatibili, sono emozionanti.

Tuttavia solamente questa applicazione non basta. Sul tuo dispositivo dovrai installare anche una VPN. Questa soluzione permette di aggirare in modo efficace tutte le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming quando ci connette da un Paese che non è l’Italia.

Olanda-Stati Uniti dall’estero: come sfruttare lo streaming con una VPN

Tutti dovrebbero avere una VPN sui propri dispositivi. Da un lato perché in questo modo si ottiene il massimo della sicurezza e della privacy, visto le numerose minacce del Web. Dall’altro perché è possibile accedere a internet senza limitazioni né censure. Quest’ultima funzionalità è proprio quella che ci serve per vedere Olanda-Stati Uniti dall’estero.

Ovviamente non tutte le VPN sono uguali. Il nostro consiglio è quello di scegliere NordVPN che con le piattaforme streaming ci sa fare. Infatti, i suoi esperti aggiornano regolarmente e con una certa frequenza i server affinché siano sempre in grado di aggirare qualsiasi restrizione geografica imposta allo streaming dall’estero.

Una volta installata la sua app, disponibile per tutti i sistemi operativi esistenti, sul tuo dispositivo devi accedervi con l’account utilizzato durante l’acquisto. Poi vai alla sezione dedicata ai server. Ce ne sono più di mille posizionati in 59 Paesi di tutto il mondo. Lì scegli un server italiano perché vuoi accedere a Rai Play che sta in Italia.

