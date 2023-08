Come vedere Manchester City-Siviglia in streaming gratis, anche dall'estero

Sei pronto per gustarti la Supercoppa Europea 2023? In campo a sfidarsi ci saranno le squadre vincitrici della Champions League e dell’Europa League. Quindi è tutto pronto per Manchester City-Siviglia. Questa partita si giocherà stasera, mercoledì 16 agosto 2023. Il calcio di inizio fischierà alle ore 21:00. Sai che puoi vederla gratis in live streaming?

Infatti a trasmettere l’incontro in diretta è proprio Prime Video che durante l’anno trasmette le migliori partite della UEFA Champions League. Approfitta subito di questa opportunità! Attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni e goditi la Supercoppa Europea senza spendere un centesimo. Questo evento si gioca al Karaiskakis Stadium di Pireo, a 8 chilometri da Atene.

Abbonandoti a Prime Video, non solo ti assicuri Manchester City-Siviglia gratis in diretta streaming, ma entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Ricco di vantaggi, hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Manchester City-Siviglia in streaming senza buffering anche dall’estero

Se vuoi assicurarti uno streaming senza buffering per vedere Manchester City Siviglia alla migliore qualità possibile devi affidarti a una buona VPN. Attiva subito NordVPN, oggi al 68% di sconto con 3 mesi gratis. Grazie a questa soluzione ottieni una larghezza di banda illimitata in grado di migliorare notevolmente la tua connessione dati rendendola più fluida e veloce.

Inoltre, grazie ai suoi 5700 server a tua disposizione, puoi anche cambiare posizione virtuale. Questa operazione è molto utile quando ti trovi all’estero, ma vuoi accedere ai contenuti delle tue piattaforme preferite. In questo caso devi collegarti alla diretta di Prime Video per vedere la Supercoppa Europea. Quindi seleziona un server italiano prima di collegarti alla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.