Come vedere Lazio-Fiorentina in streaming anche dall'estero

La Serie A TIM 2022/23 continua la sua corsa. Le squadre in questo weekend si stanno sfidando per aggiungere punti in classifica. Ad attenderci, domenica 29 gennaio 2023, c’è una partita molto interessante. Dopo la vittoria sul Milan per la Lazio ora è il momento di scontrarsi con la Fiorentina. Infatti, alle ore 18:00 fischierà il calcio d’inizio di Lazio-Fiorentina.

Per vedere in streaming questo match devi essere abbonato a DAZN. Se ancora non hai un piano attivo acquistalo subito da soli 29,99 euro al mese. Tra l’altro, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Se invece ti trovi in un Paese che non è tra quelli qui sopra elencati devi installare sul tuo dispositivo una buona VPN. Tra le tante ti consigliamo NordVPN che aggiorna regolarmente i suoi server così da essere sempre efficaci nell’aggirare le restrizioni geografiche delle piattaforme di streaming.

Lazio-Fiorentina: formazioni e live match

Per vedere Lazio-Fiorentina in streaming su DAZN ti basta cliccare su questo link. In questo modo ti collegherai subito alla pagina che trasmette in diretta la partita in programma per domenica 29 gennaio 2023 alle ore 18:00. Vediamo ora le due formazioni possibili decise dagli allenatori Sarri e Italiano:

Lazio (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Milinkovic

Cataldi

Luis Alberto

Pedro

Anderson

Zaccagni

Fiorentina (4-2-3-1)

Terracciano

Venuti

Milenkovic

Igor

Biraghi

Amrabat

Duncan

Ikoné

Bonaventura

Kouame

Jovic

Attiva subito il tuo abbonamento a DAZN. Pensa, a partire da soli 29,99 euro al mese, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.