Come vedere Genoa-Pisa in streaming in Italia e all'estero

Sabato 28 gennaio 2023 si giocherà Genoa-Pisa, partita valida per la Serie B del campionato di calcio italiano. Il fischio d’inizio è programmato per le 16:15. Perciò, se la tua squadra del cuore è una di queste due non puoi mancare l’appuntamento per nessun motivo al mondo.

La ventiduesima giornata di questo campionato propone una sfida molto attesa. In questo momento, dopo un andamento altalenante, le due squadre sono riuscite a trovare una certa continuità. Chissà se questo incontro la farà perdere a una delle due oppure si concluderà con un pareggio.

Genoa-Pisa: possibili formazioni e live match

Ora diamo un’occhiata alle possibili formazioni che i due allenatori, Gilardino e D’Angelo, hanno scelto per questo scontro infuocato. Vediamo quindi come scenderanno in campo i giocatori di Genoa-Pisa, sabato 28 gennaio 2023 alle ore 16:15:

Genoa (4-3-3)

Martinez

Hefti

Vogliacco

Dragusin

Criscito

Badelj

Strootman

Frendrup

Aramu

Coda

Gudmundsson

Pisa (4-3-2-1)

Nicolas

Calabresi

Hermannsson

Canestrelli

Beruatto

Marin

Touré

Mastinu

Morutan

Tramoni

Gliozzi

