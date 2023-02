Come vedere Bologna-Monza in diretta streaming senza problemi

Vuoi vedere Bologna-Monza in diretta streaming domenica 12 febbraio alle ore 15:00? L’unica soluzione è attivare un abbonamento a DAZN. Grazie a questa piattaforma hai accesso a tutte le partite di Serie A TIM 2022/23 tra cui anche questa.

Il vantaggio è che con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca sarà curata dalla voce di Dario Mastroianni e di Sergio Floccari al commento tecnico. Non mancherà nemmeno il pre-partita con tutte le novità dell’ultimo minuto in diretta dallo stadio Dall’Ara. Le due probabili formazioni scelte dagli allenatori Motta e Palladino sono già state decise:

Bologna (4-1-4-1)

Skorupski

Posch

Sosa

Lykogiannis

Cambiaso

Schouten

Orsolini

Ferguson

Moro

Soriano

Zirkzee

Di Gregorio

Izzo

Marì

Marlon

Ciurria

Rovella

Pessina

Carlos Augusto

Mota

Caprari

Petagna

Bologna-Monza: come guardare la partita in streaming dall’estero

Potrai vedere Bologna-Monza in streaming anche dall’estero. Grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

L’ultimo consiglio che vogliamo darti è quello di proteggere la tua connessione in viaggio e a casa con una buona VPN. Hacker, tracker e malware si insidiano proprio durante lo streaming, soprattutto quando ci colleghiamo a reti sconosciute. Attiva ora NordVPN in promozione al 63% di sconto.

