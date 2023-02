Come vedere Barcellona-Cadice in live streaming

Il Barcellona affronterà il Cadice al Camp Nou nella ventiduesima giornata de LaLiga. Il match è in programma per domenica 19 febbraio 2023 alle ore 21:00. Se sei un appassionato di calcio e ami il campionato spagnolo non poi assolutamente perderti Barcellona-Cadice.

Puoi vedere la partita in live streaming con DAZN. Con un solo abbonamento oltre a LaLiga potrai anche guardare Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai accedere a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Barcellona-Cadice: pre-partita, live match, telecronaca e formazioni

Barcellona-Cadice andrà in onda su DAZN domenica 19 febbraio alle ore 21. Il live match sarà anticipato da un interessante pre-partita che approfondirà i temi sulla partita, le formazioni aggiornate e altre notizie utili per gustarsi al meglio il match. Ecco la sinossi ufficiale dell’incontro:

Praticamente un testa-coda quello che si disputa questa sera al Camp Nou, con il Barcellona impegnato nella sfida contro il Cadice. Riuscirà la squadra di Xavi a conquistare 3 punti fondamentali per conservare il primo posto?

La telecronaca è stata affidata alla voce esperta della DAZN Squad. Le due probabili formazioni delle due squadre che scenderanno in campo sembrano già essere state decise dai rispettivi allenatori. Ecco la rosa di ognuna:

Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen

Koundé

Araujo

Christensen

Balde

Pedri

De Jong

Kessie

Raphinha

Lewandowski

Gavi

Cadice (4-4-2)

Ledesma

Carcelen

Hernandez

Fali

Espino

Bongonda

Escalante

Alcaraz

Ocampo

Guardiola

Roger

