Come vedere gli Australian Open e ricevere un Buono Amazon

Gli Australian Open sono già iniziati ieri, domenica 14 gennaio 2024. Questo torneo di tennis, molto apprezzato da tutti gli appassionati, hai un’eco importante nel mondo. Infatti, per l’occasione vengono radunati i più grandi campioni sia del settore femminile che del maschile. Insomma, è l’occasione per vedere match davvero emozionanti e ricchi di tecnica. Guarda le partite con Sky TV a soli 19,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese.

Australian Open: il calendario completo degli incontri

Attiva Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro, invece di 30 euro al mese, per 18 mesi. Inclusi in questo pacchetto hai Sky TV con tutti i suoi contenuti e gli Australian Open. Inoltre, hai anche Netflix con tutte le sue funzioni e tutti i suoi film, serie TV, docuserie e programmi per bambini. Vediamo ora il calendario completo degli incontri di questo torneo di tennis tanto atteso e acclamato:

Lunedì 15 gennaio ore 01.00 08.30

1° turno singolare maschile e femminile Martedì 16 gennaio ore 01.00 09.00

1° turno singolare maschile e femminile Mercoledì 17 gennaio ore 01.00 09.00

2° turno singolare maschile e femminile Giovedì 18 gennaio ore 01.00 09.00

2° turno singolare maschile e femminile Venerdì 19 gennaio ore 01.00 09.00

3° turno singolare maschile e femminile Sabato 20 gennaio ore 01.00 09.00

3° turno singolare maschile e femminile Domenica 21 gennaio ore 01.00 09.00

Ottavi singolare maschile e femminile Lunedì 22 gennaio ore 01.00 09.00

Ottavi singolare maschile e femminile Martedì 23 gennaio ore 01.00 09.00

Quarti singolare maschile e femminile Mercoledì 24 gennaio ore 01.00 09.30

Quarti singolare maschile e femminile Giovedì 25 gennaio ore 01.00 09.30

Semifinali singolare femminile Venerdì 26 gennaio ore 04.30 09.30

Semifinali singolare maschile Sabato 27 gennaio ore 9.30

Finale singolare femminile Domenica 28 gennaio ore 9.30

