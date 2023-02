Come vedere Atlètico Madrid-Atletico Bilbao in streaming

Tutti sintonizzati su DAZN per gustarci la ventiduesima giornata de LaLiga in Spagna. Grazie a questa incredibile piattaforma puoi seguire questo campionato spettacolare direttamente da casa tua. Guarda Atlètico Madrid-Atletico Bilbao in streaming.

Il live match è stato programmato per domenica 19 febbraio 2023 alle 18:30. Perciò non prendere appuntamenti per quell’ora. La telecronaca della partita è stata affidata agli esperti della DAZN Squad. Non perderti nemmeno il pre-partita ricco di news.

Il vantaggio è che con un solo abbonamento a DAZN oltre a LaLiga potrai anche guardare Seria A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Atlètico Madrid-Atletico Bilbao: le probabili formazioni

Scegli DAZN per vedere in esclusiva il campionato de LaLiga. Domenica 19 febbraio alle 15:00 ti aspetta il live match di Atlètico Madrid-Atletico Bilbao. Cosa dobbiamo attenderci da questa incredibile partita tra due colossi? Ecco la sinossi ufficiale:

Appuntamento al Cívitas Metropolitano dove l’Atletico Madrid ospita i baschi dell’Athletic Bilbao. Nel match di andata la squadra del Cholo riuscì a spuntarla di misura: chi avrà la meglio questa volta?

Ovviamente i due tecnici hanno già pensato alle rispettive formazioni per affrontare questa sfida infuocata. Ecco quindi le due probabili rose che scenderanno in campo con l’obiettivo di portarsi a casa l’incontro e vincere.

Atletico Madrid (4-3-3)

Oblak

Molina

Savic

Hermoso

Reinildo

De Paul

Koke

Barrios

Llorente

Morata

Griezmann

Athletic Bilbao (4-3-3)

Simon

De Marcos

Vivian

Yeray

Lekue

Sancet

Vesga

Muniain

N.Williams

Garcia

Berenguer

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.