Come uno smartwatch, ma per cani e gatti: GPS, passi e calorie (ora 33€, -45%)

Kippy è un prodotto unico nel suo genere. Ben diverso dai soliti sistemi per il monitoraggio della posizione GPS, si comporta in modo molto più simile a uno “smartwatch” per cani e gatti (di peso superiore a 4KG). Infatti, è in grado di offrire informazioni sulla distanza coperta, l’attività fisica, le calorie bruciate, i momenti di riposo, il sonno e non solo. Tutto sempre sotto controllo direttamente tramite applicazione per smartphone.

Naturalmente, anche tutta la parte legata al tracciamento della posizione tramite segnale GPS non è lasciata al caso. Infatti, all’interno del dispositivo c’è una SIM integrata. Grazie ad essa, il sistema può trasmettere informazioni sulla posizione in modo completamente indipendente dallo smartphone. Anche se il cane (o il gatto) si allontana per molti KM, sarai in grado di ritrovarlo. Addirittura, tramite applicazione hai a disposizione lo storico delle posizioni, i percorsi e puoi anche creare un recinto virtuale. Se l’animale esce da quella zona, ricevi una notifica. Ovviamente, il sistema è dotato di batteria integrata ricaricabile ed è impermeabile: nulla è lasciato al caso. Per usare il dispositivo è necessario un abbonamento mensile (da pochi euro), che permetterà alla SIM di funzionare.

Attualmente, il dispositivo è in sconto su Amazon del 45% ed è per questo che è il momento di portarlo a casa. Completa l’ordine adesso per assicurartelo a 33,09€ in vece di 59,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

In assoluto, il miglior monitor al quale affidare il nostro amico a 4 zampe. Molte più informazioni sul suo stato di salute, con consigli personalizzare per migliorare il loro benessere, e un sistema di controllo GPS precisissimo, affidabile e capillare. Con la bella stagione alle porte, e la voglia di esplorare tipica di cani e gatti, prevenire è senz’altro meglio che curare.

Con un prodotto come questo che accompagna i nostri animali nelle loro avventure, non solo loro sono al sicuro, noi saremo molto più sereni. Approfitta adesso dello sconto Amazon del 45% e porta a casa l’unico activity tracker con sistema GPS per cani e gatti a 33,09€ appena: completa adesso l’ordine, se non è già finito. Kippy è come uno smartwatch, ma pensato per i tuoi animali! Spedizioni rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime, disponibilità in promozione limitata.

