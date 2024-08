TikTok è uno dei social più apprezzati degli ultimi tempi, grazie alla sua capacità di offrire un intrattenimento veloce e variegato. Non solo permette di guardare video interessanti, ma offre anche la possibilità di crearli utilizzando i numerosi filtri ed effetti presenti sulla piattaforma. Per quanto riguarda la visione dei video, TikTok offre una varietà di impostazioni, che spaziano dalla possibilità di attivare lo scorrimento automatico fino alla ricerca facile dei video già visti. Ecco allora, nel dettaglio, come trovare i video di TikTok che hai già guardato.

TikTok come non perdere i video già visti

Prima di tutto, è necessario sottolineare che guardare i video su TikTok è davvero semplice, motivo per cui l’applicazione è usata giornalmente da milioni di utenti. In effetti, è sufficiente accedere alla piattaforma, disponibile sia come app per Android e iOS che su PC collegandosi al sito web ufficiale.

Dopodiché, una volta effettuato l’accesso, è possibile visualizzare i contenuti degli utenti seguiti o esplorare la pagina “Per Te”, che mostra video in base ai propri gusti grazie all’algoritmo di TikTok. Scorrendo, si possono vedere i video e interagire con essi lasciando un “mi piace”, un commento o salvandoli tra i preferiti. Proprio queste impostazioni, come salvare un video tra i preferiti, sono tra le opzioni più utili per riguardare facilmente un contenuto già visto. Allo stesso modo, è possibile dal proprio profilo osservare i video a cui si è messo “mi piace” per riguardarli o controllare le proprie preferenze. Per farlo, è necessario accedere al proprio profilo e navigare tra i post salvati o i “mi piace”, semplicemente cliccando le icone presenti sotto le informazioni del profilo nella barra degli strumenti.

Questi sono i due metodi più semplici per ritrovare un contenuto già visto, ma non è l’unica soluzione. Di fatto, TikTok permette anche di riguardare i video visti sfruttando la cronologia delle visualizzazioni, che permette di ritrovare i video visti anche quando non si è messo “mi piace” né contrassegnato come preferito.

Come vedere la cronologia delle visualizzazioni su TikTok

Come illustrato, TikTok offre diverse impostazioni per salvare i video, facilitando il loro ritrovamento. Qualora ciò non fosse possibile, è possibile consultare la cronologia delle visualizzazioni su TikTok, che consente di rivedere tutti i video già guardati.

Inoltre, sono disponibili filtri che permettono di selezionare una data, accelerando così il processo di ricerca. Questa funzionalità è particolarmente utile poiché consente di trovare e visualizzare nuovamente un video già visto. Ecco come vedere la cronologia delle visualizzazioni su TikTok:

Aprire TikTok;

Selezionare il profilo in basso a destra;

Procedere sul menu in alto a destra (le tre righe orizzontali);

Selezionare Impostazioni e privacy;

Procedere su Centro attività;

Scegliere Cronologia visualizzazioni;

Filtrare per data, se necessario;

Osservare i video già visti.

La cronologia delle visualizzazioni consente di navigare tra i video guardati sulla piattaforma. Inoltre, nella stessa pagina è possibile eliminare la cronologia delle visualizzazioni. Per farlo, è sufficiente cliccare su “Seleziona” in alto a destra per selezionare i singoli video, oppure in basso su “Seleziona tutta la cronologia delle visualizzazioni” e poi concludere l’operazione cliccando su “Elimina”. Questo cancellerà la cronologia delle visualizzazioni.

Come trovare un video TikTok che hai guardato

Nel caso in cui l’opzione di ricerca tramite la cronologia delle visualizzazioni non risulti idonea, è possibile procedere seguendo alcuni piccoli accorgimenti utili all’interno della piattaforma per ritrovare un contenuto specifico già visto.

In particolare, si può utilizzare la funzione di ricerca di TikTok, inserendo le parole chiave per ritrovare uno specifico contenuto. In questo caso, è necessario seguire questi passaggi per poter ritrovare un video TikTok già visto:

Aprire TikTok;

Selezionare la lente di ingrandimento;

Inserire una parola chiave;

Procedere su “Il meglio”;

Scegliere “Visti”;

Selezionare i tre puntini vicino alla barra di ricerca;

Scegliere “Filtri” e selezionare quelli inerenti a ciò che si sta cercando.

A questo punto, verrà visualizzato un elenco di video già visti che sono in linea con l’input inserito nella barra di ricerca, che comprendono le parole chiave e anche i filtri applicati per facilitare la ricerca del contenuto desiderato. Questo metodo risulta particolarmente utile nei casi in cui si ricorda una categoria specifica di video visualizzati, permettendo così di ritrovare rapidamente il video desiderato.

In conclusione, si può affermare che TikTok offre diverse possibilità per ritrovare un video già visto, ciascuna delle quali è adatta a esigenze differenti. Tra queste, la cronologia delle visualizzazioni si distingue come una categoria particolarmente utile. Essa consente di gestire in modo più specifico le attività svolte sulla piattaforma, permettendo un controllo efficace delle interazioni e delle visualizzazioni. Inoltre, offre la possibilità di eliminare i dati o le visualizzazioni che non si desidera conservare, garantendo così una gestione più personalizzata e sicura dell’esperienza utente su TikTok. Questo approccio non solo migliora la navigazione e l’uso della piattaforma, ma contribuisce anche a una maggiore consapevolezza e controllo delle proprie attività digitali.