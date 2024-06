TikTok, arrivano gli avatar AI dalle sembianze umane

L’Intelligenza Artificiale prende sempre più piede e TikTok non fa eccezione. L’azienda ha infatti svelato tre nuovi strumenti che promettono di semplificare il lavoro dei content creator: si tratta di avatar generati dall’Intelligenza Artificiale, di un tool che permette di tradurre i contenuti in più lingue e una soluzione pensata per consolidare la strategia marketing dei propri contenuti.

La novità segue l’annuncio del mese scorso al TikTok World 2024 di Symphony, la suite di soluzioni pubblicitarie alimentate da AI: non a caso, i nuovi prodotti si chiameranno Symphony Digital Avatars, Symphony AI Dubbing e Symphony Collective.

Come funzionano AI avatar e traduzioni

Addentrandoci nei dettagli, possiamo capire meglio come funzionano i nuovi strumenti. A partire dai Digital Avatars, che aiutano a creare contenuti brandizzati con avatar generativi dall’aspetto umano. Saranno due le tipologie introdotte: i Stock Avatar, ovvero pre-costituiti e creati utilizzando attori pagati e autorizzati a uso commerciale; i Custom Avatar, realizzati invece per rappresentare un creator o un portavoce del brand, con abilità multilingue.

Symphony AI Dubbing sarà invece uno strumento di traduzione globale, che permetterà a creator e brand di abbattere le barriere linguistiche traducendo i loro contenuti in oltre 10 lingue e dialetti. Lo strumento rileva automaticamente la lingua originale in un video, poi trascrive, traduce e produce un video doppiato nelle lingue selezionate.

Infine c’è Symphony Collective, il cui obiettivo è aiutare a facilitare discussioni importanti sullo sviluppo e l’uso responsabile dell’IA nel marketing creativo. Un gruppo di membri selezionati aiuterà a fornire feedback critico sulle soluzioni di marketing dell’IA di TikTok.

Tutte novità sicuramente interessanti per content creator e aziende, che potranno sfruttare l’Intelligenza Artificiale in modi finora mai applicati: per questo motivo è probabile che, quanto introdotto da TikTok, possa venire presto preso in “prestito” da altri social network, che potrebbero realizzarne una propria versione personale.