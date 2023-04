Come risparmiare la batteria di un iPhone

La durata della batteria degli iPhone è da sempre al centro di discussioni piuttosto accese, e in alcuni casi decisamente fondate. D’altronde, gli appassionati di prodotti Apple sanno bene che, con il passare degli anni e dell’usura, anche i solidissimi melafonini iniziano a perdere colpi, con la batteria a diventare sempre meno funzionale, accorciando i tempi di utilizzo nel quotidiano.

Un possessore di iPhone, come di qualsiasi altro smartphone Android, ha quindi l’abitudine di portare sempre con sé il caricabatterie o un power bank – qui trovate una selezione di quelli più potenti e veloci – per assicurarsi che il telefono non si spenga sul più bello. In questa guida vedremo allora alcuni pratici consigli per risparmiare la batteria di un iPhone, prolungandone allo stesso tempo l’intero ciclo vitale.

Informazioni preliminari

Prima ancora di snocciolare tutti quegli accorgimenti che aiutano a risparmiare la batteria di un iPhone, è bene ricordare concetti fondamentali riportati direttamente dal portale Apple.

Prima di tutto, alcuni termini utili: Durata della batteria indica il periodo di tempo per cui il nostro iPhone può funzionare prima di essere ricaricato. Durata di vita della batteria indica il periodo di tempo totale che trascorre prima che la batteria debba essere sostituita. Nel nostro caso si parla di Durata della batteria e generalmente è difficile trovare un iPhone con problemi di Durata di vita della batteria a meno che non si tratti di dispositivi con molti anni sulle spalle.

In secondo luogo, badiamo bene che un iPhone funziona al meglio tra 0 e 35 °C, e dovrebbe essere riposto in luoghi con temperatura compresa tra -20° e 45 °C. L’ideale è mantenere la temperatura del nostro iPhone il più possibile vicina a quella media dell’ambiente. Non solo, è molto importante evitare di tenerlo al sole o in un’automobile molto calda, considerando che è proprio il calore l’elemento che degrada maggiormente le prestazioni della batteria.

Infine, in molti non sanno che ricaricare spesso la batteria e rispettare la regola del 40-80, ossia non andare sotto il 40% di autonomia e sopra l’80% in fase di ricarica, aiuta a prolungare la vita della batteria.

Alcuni consigli per risparmiare la batteria dell’iPhone

A questo punto, possiamo scoprire quali sono quegli utili suggerimenti che potrebbero migliorare la situazione della batteria del melafonino. Alcuni arrivano dall’assistenza del gigante di Cupertino, altri invece dall’esperienza di utilizzo degli stessi utenti in tutti questi anni.

Usiamo il risparmio energetico

La funzione Risparmio energetico è ormai presente in quasi tutti i dispositivi portatili. Non manca naturalmente neppure negli iPhone, ed è pensata per l’appunto per aiutare a risparmiare batteria. Sarà lo stesso telefono a suggerirci di attivarla premendo sulla schermata che appare sul display, ogni volta che la batteria scende sotto la soglia del 20%.

Quando la funzione viene abilitata noteremo che l’indicatore della carica della batteria in cima allo schermo diventa giallo. In ogni caso, è possibile utilizzare il Risparmio energetico anche quando la batteria non è scesa sotto il 20%: andiamo su Impostazioni > Batteria > Risparmio energetico per ridurre temporaneamente l’attività svolta in background, e risparmiare così batteria fino a quando non potremo ricaricare completamente l’iPhone.

Disattiviamo Bluetooth e GPS

Un altro utile consiglio è quello di limitare il consumo di batteria di alcune applicazioni, che tendono ad assorbirne più di altre. È il caso per esempio delle app dei social network, delle mappe e di altri servizi che per il loro corretto funzionamento impiegano la geolocalizzazione o il Bluetooth.

In questo senso, per risparmiare batteria di un iPhone, possiamo decidere di disattivare la localizzazione e il Bluetooth. Per procedere, non dobbiamo fare altro che andare in Impostazioni, poi selezionare Privacy e poi scegliere Servizi di localizzazione, disabilitandoli con un tap. Allo stesso modo, per disattivare il Bluetooth passiamo attraverso il Centro di Controllo e utilizziamo le cosiddette “scorciatoie”, che consentono con un semplice tap di attivare e disattivare funzioni come il Bluetooth, il Wi-Fi e la modalità Aereo.

Abbassiamo la luminosità

Per prolungare la durata della batteria dell’iPhone è utilissimo anche ridurre la luminosità del display. Tocchiamo Impostazioni > Luminosità e trasciniamo il cursore a sinistra per diminuire il valore. In più, il display può regolare automaticamente la luminosità in base alle condizioni ambientali: per usare questa funzione andiamo in Impostazioni > Luminosità e attiviamo Luminosità automatica.

Per una durata maggiore potrebbe tornare utile anche disattivare la luminosità automatica, regolando manualmente il livello di illuminazione dello schermo dell’iPhone a seconda delle condizioni di luce esterne presenti in quel momento. Come regolare generale, cerchiamo di tenere il valore al di sotto del 50%, possibilmente sul 35-40%.

Disattiviamo le notifiche push

Alcune applicazioni che scarichiamo dall’App Store, o che sono già installate sul nostro iPhone, tendono ad utilizzare il servizio di notifica push di Apple per avvisarci quando ci sono nuovi dati disponibili.

Le app che fanno un uso massiccio delle notifiche – come ad esempio le applicazioni di messaggistica istantanea – potrebbero influire sulla durata della batteria. Per disabilitare le notifiche push, andiamo in Impostazioni > Centro Notifiche e poi disattiviamole per ogni singola applicazione. Potremo comunque ricevere i nuovi dati quando apriremo l’app.

Disattiviamo gli aggiornamenti in background

Anche gli aggiornamenti in background meritano spazio in questa guida, in quando influenzano – e di molto! – la durata della batteria del nostro iPhone, oltre che consumare giga della connessione dati. Alcune app, infatti, continuano a funzionare anche quando sono chiuse, scaricando dati e inviando input deleteri per la carica della batteria.

Di conseguenza, questa funzione può essere disattivata andando sempre in Impostazioni, selezionando la voce Generali e poi quella Aggiorna app in background. Si può poi scegliere di disattivarla per tutte le app – spostando il cursore sulla voce No – oppure di disattivarla per singole applicazioni, spostando il cursore su off per ciascuna. Si può inoltre decidere di limitare l’aggiornamento delle app a quando viene usata la connessione Wi-Fi, scegliendo per l’appunto l’apposita opzione Wi-Fi.

Attiviamo la modalità Uso in aereo

La funzione Uso in aereo è molto utile per disattivare contemporaneamente connessione Wi-Fi, connessione dati, rete voce e Bluetooth. Il nostro iPhone cerca sempre di mantenere il collegamento alla rete cellulare, e dunque potrebbe consumare di più in zone con copertura limitata o assente.

In circostanze del genere, attivando la modalità Uso in aereo potremo aiutare a prolungare l’autonomia della batteria, anche se non potremo ricevere o effettuare chiamate. Per procedere, andiamo semplicemente sulle Impostazioni di sistema e attiviamo la voce Uso in aereo.