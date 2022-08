Se viaggi molto o lavori quando sei in viaggio, o semplicemente la carica del tuo smartphone non arriva a fine giornata, i power bank sono un gadget essenziale, in quanto ti consentono di ricaricare i tuoi dispositivi mobili ovunque ti trovi e soprattutto quando sei lontano da una presa di corrente. In questa guida abbiamo raccolto i migliori power bank disponibili in questo momento. Questi caricabatterie portatili non sono solo sottili e leggeri per essere trasportati comodamente, ma offrono energia sufficiente per ricaricare le batterie di smartphone, tablet e fotocamere.

Per iniziare al meglio con la nostra classifica, che vi aiuterà a scegliere il caricatore portatile migliore per le vostre esigenze, proporremo una semplice lista di prodotti, dei quali parleremo poi in maniera più approfondita nei paragrafi seguenti. Abbiamo deciso di suddividere il tutto in due categorie, le quali si differenziano soltanto per prezzo. Qualora stiate quindi cercando il power bank migliore in senso assoluto, potrete iniziare subito dalla prima delle due sezioni, mentre chi desidera risparmiare qualcosina potrà passare direttamente alla seconda. In ogni caso, l’acquisto effettuato porterà indubbiamente tantissimi vantaggi durante la vita di tutti i giorni.

I migliori power bank 2022 (in sintesi)

Xiaomi Fast Charge Power Bank 3 10.000 mAh

Duracell Power Bank da 6.700 mAh

Zendure A2 Power Bank 6.700mAh

Anker PowerCore III 10.000 mAh

Anker Power Bank PowerCore Slim 10K PD da 10.000 mAh

INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10.000 mAh

Charmast Power Bank 10.400 mAh

YOBON Power Bank 10.000 mAh

EUARY PowerBank 5.000 mAh

Power Bank, INIU Ultra Compact 10.000 mAh

I migliori Power Bank (recensioni e offerte)

Proprio come anticipato nell’introduzione, iniziamo la nostra guida elencando quelli che possono essere considerati i migliori Power Bank da acquistare online nel 2022. Per cercare di proporre solo il meglio del meglio, ci siamo affidati ai brand più popolari della categoria, in modo da essere certi di poter fare sempre e comunque la scelta migliore. Non mancheranno quindi accessori di Anker o Xiaomi, ma anche di marche meno note come Zendure. Partiamo subito.

Xiaomi Fast Charge Power Bank 3 10.000 mAh

🔋 Capacità batteria: 10.000 mAh 📏 Dimensioni e peso: 147.8 × 73.9 × 15.3 mm, 250 g 🔌 Numero porte: 2 porte USB Type-A (uscita), 1 porta micro USB (ingresso), 1 porta USB Type-C (ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: Quick Charge 3.0 ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Ion

Per quanto riguarda la categoria mobile più accessori, Xiaomi è indubbiamente un’azienda leader, molto apprezzata dai consumatori di tutto il mondo. Ecco per quale motivo, il primo prodotto che vedremo è lo Xiaomi Fast Charge Power Bank 3, caricatore portatile da ben 10.000 mAh a 2.1 ampere. A renderlo un prodotto ancora più interessante è sicuramente il supporto alla ricarica rapida a 18 W, capace di ricaricare qualunque device in pochissimo tempo. Il suo design è davvero molto semplice, con un rivestimento in lega di alluminio, il quale offre anche protezione contro eventuali urti. Sulla sua cornice inferiore sono presenti: quattro LED di stato, un tasto di accensione, un ingresso USB-C, un ingresso micro USB e due porte di uscita USB di tipo A. Ovviamente il cavo di ricarica è incluso in confezione.

Lo Xiaomi Fast Charge Power Bank 3 è disponibile su Amazon a 23,95 euro

Duracell Power Bank da 6.700 mAh

🔋 Capacità batteria: 6.700 mAh 📏 Dimensioni e peso: 45 x 25 x 92 mm, 142 g 🔌 Numero porte: 1 porta USB-A, 1 porta USB-C 🪫 Tecnologia di ricarica: Quick Charge 3.0 ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Ion

Quando si parla di batterie, subito viene in mente un brand davvero molto noto alla massa, ovvero Duracell. Si tratta infatti di una compagnia che è stata in grado di reinventarsi negli anni e ovviamente di stare al passo col mercato, riuscendo ad offrire prodotti giovani, utili e da un rapporto qualità prezzo davvero molto interessante. Basti pensare ad esempio che il Duracell Power Bank da 6.700 mAh è tra i più venduti su Amazon. Il suddetto caricatore portatile dispone di ingresso USB di tipo C, perfetto per la ricarica rapida sia in entrate che in uscita, grazie soprattutto al supporto al Power Delivery a 18 W e al Quick Charge 3.0. Il modello riportato da 6.700 mAh promette due ricariche, ma ovviamente il valore potrà cambiare anche a seconda del dispositivo interessato. In alternativa, non mancheranno anche le versioni da 10.050 e quindi tre ricariche, oppure da 20.100 mAh da ben 6 ricariche. Molto particolare anche il suo design che ricorda molto una batteria stilo, classica dello stesso brand.

Il Duracell Power Bank da 6.700 mAh è disponibile su Amazon a 32,2 euro

Zendure A2 Power Bank

🔋 Capacità batteria: 6.700 mAh 📏 Dimensioni e peso: 91 x 40 x 156 mm, 137 g 🔌 Numero porte: 1 porta USB-A (uscita), 1 porta micro USB (ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: 2.1 A Output Charger con Funzione Quick Charging ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Ion

Tra i Power Bank più acquistati online figura anche lo Zendure A2, prodotto da un brand sicuramente meno noto alla massa, ma che in realtà è riuscito a distinguersi in maniera positiva nella produzione di accessori di questo tipo. A dirla tutta, forse sotto il profilo estetico non brilla particolarmente, ma qualcuno potrebbe apprezzarlo in ogni caso. Il suo vero lato positivo sta nella portabilità e soprattutto nella capacità di ricarica. Risulta essere infatti un caricatore portatile molto leggero e compatto, ma allo stesso tempo in grado di supportare la ricarica rapida in Quick Charge. La versione riportata è in colorazione argento, ma online è presente anche quella nera. La capacità della batteria rimane sempre di 6.700 mAh, la quale garantisce circa due ricariche complete. Ovviamente questo conteggio potrà anche cambiare a seconda del dispositivo in questione. Anteriormente è presente un comodo tasto di accensione, accompagnato da quattro LED di stato, mentre sulla cornice superiore non mancano i due ingressi USB. Ovviamente il cavo è compreso in confezione.

Lo Zendure A2 Power Bank con 6.700 mAh è disponibile su Amazon a 38,08 euro

Anker PowerCore III 10.000 mAh

🔋 Capacità batteria: 10.000 mAh 📏 Dimensioni e peso: 149 x 68 x 19 mm, 241 g 🔌 Numero porte: 1 porta USB Type-A, 1 porta USB Type-C 🪫 Tecnologia di ricarica: USB-C Quick Charge ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Poly

Passiamo adesso agli scaffali di Anker, una delle aziende più apprezzate in materia di prodotti dedicati all’alimentazione. In particolare, riportiamo di seguito il PowerCore III 10.000 mAh, dotato di caratteristiche uniche e da non sottovalutare. Come già ampiamente anticipato dal nome, si tratta di un caricatore portatile da 10.000 mAh e quindi perfetto per garantire anche più di due ricariche a seconda dello smartphone in possesso. Il suo design è davvero molto elegante e risulta essere impreziosito anche da un pattern ruvido che ne aumenta anche il grip sulla mano. Sulla cornice laterale sono presenti: il cavo di accensione, un ingresso USB di tipo A in Quick Charge e uno USB di tipo C in Quick Charge 3.0 (fino a 18 W di potenza). Lateralmente non mancano invece quattro LED di stato. Come avrete anche notato dalla foto in alto, al centro della sua superficie è ben visibile un cerchio in gomma, che evidenzia il chip di ricarica Wireless. Il suddetto Power Bank potrà infatti essere utilizzato anche nella modalità senza fili, universale fino a 10 W di potenza. Questo valore cambierà in base alle capacità dello smartphone.

L’Anker PowerCore III 10.000 mAh è disponibile su Amazon a 49,99 euro

Anker Power Bank PowerCore Slim 10K PD da 10.000 mAh

🔋 Capacità batteria: 10.000 mAh 📏 Dimensioni e peso: 149 x 68 x 14 mm, 213 g 🔌 Numero porte: 1 porte USB Type-A (uscita), 1 porta micro USB (ingresso), 1 porta USB Type-C (ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: Ankers PowerIQ e VoltageBoost ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Poly

Questa lista avrebbe potuto contenere infiniti prodotti di Anker, ma, almeno in questa prima sezione, abbiamo deciso di limitarci solo ai migliori due per rapporto qualità prezzo. Come alternativa a quello precedente, riportiamo di seguito il PowerCore Slim 10K PD da 10.000 mAh, perfetto per caricare per più di due volte tantissimi smartphone diversi. La sua particolarità principale sta sicuramente nel design, non solo dal punto di vista estetico, ma anche delle dimensioni. PowerCore Slim sta infatti per sottile, cosa che inevitabilmente va ad ampliare le dimensioni in ampiezza. Anche in questo caso ritroviamo il pattern zigrinato che aumenta il grip, con un unico tasto accensione ricco di ben quattro LED di stato. Nella cornice inferiore non mancano invece due ingressi USB, uno di tipo a in Quick Charge e uno di tipo C in Power Delivery da ben 20 W. La confezione di vendita include: una custodia da viaggio, un cavo da USB-A a USB-C e un cavo da USB-C a USB-C.

L’Anker Power Bank PowerCore Slim 10 K PD da 10.000 mAh è disponibile su Amazon a 39,99 euro

Migliori Power Bank economici

A questo punto, possiamo sicuramente concentrare l’attenzione su una nicchia più precisa di prodotti, ovvero quelli più economici. Di seguito saranno infatti presenti tutti quei Power Bank venduti a prezzi di parecchio ridotti (anche oltre il 50% in meno rispetto a quelli visti in alto), ma che comunque riescono a fare un lavoro davvero molto valido. Siamo sicuri che riuscirete a trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

INIU Ultra Sottile e Leggero Powerbank 10.000 mAh

🔋 Capacità batteria: 10.000 mAh 📏 Dimensioni e peso: 132,1 x 68,6 x 12,7 mm, 198 g 🔌 Numero porte: 2 porte USB Type-A (uscita), 1 porta USB Type-C (ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: 3A ad Alta Velocità ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Poly

Nella fascia più bassa del mercato, tra i migliori power bank disponibili per l’acquisto troviamo sicuramente l’INIU Ultra Sottile e Leggero, dotato di un design semplice ed elegante, ma anche di un rapporto qualità prezzo incredibile. Spendendo solo 20 euro infatti, ci si porterà a casa un caricatore portatile da ben 10.000 mAh con doppia uscita 3A ad alta velocità e porta USB di tipo C. Molto interessante anche il dettaglio luminoso a forma di impronta di zampa sulla sua superficie, la presenza del Flash LED per le emergenze e anche la custodia utile per il trasporto presente in confezione.

L’INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10.000 mAh è disponibile su Amazon a 20,99 euro

Charmast Power Bank 10.400mAh, USB C Caricabatterie Portatile

🔋 Capacità batteria: 10.400 mAh 📏 Dimensioni e peso: 144 x 67 x 15 mm, 228 g 🔌 Numero porte: 2 porte USB Type-A (uscita), 1 porta USB Type-C (uscita), 1 porta micro USB (ingresso), 1 porta USB Type-C (ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: Quick Charge 3.0 ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Poly

Un’alternativa molto simile arriva invece da Charmast, capace di offrire 10.400 mAh anziché 10.000 mAh e anche un display a LED che identifica lo stato della batteria. Il design ricorda molto quello di Anker visto in precedenza, soprattutto grazie alla presenza del pattern zigrinato, ma con l’aggiunta di una porzione lucida, necessaria per contenere il piccolo display. Al suo interno sarà visibile lo stato di carica del Power Bank e i dettagli di ricarica aggiornati in tempo reale. Sulle cornici laterali sono invece presenti: il tasto di accensione, in ingresso Micro USB, due uscite USB di tipo A e un ingresso/uscita USB di tipo C (15 W di potenza). La confezione include ovviamente anche il cavo di ricarica e un sacchetto da viaggio.

Il Charmast Power Bank 10400mAh, USB C Caricabatterie Portatile è disponibile su Amazon a 24,99 euro

YOBON Power Bank 10.000 mAh, caricabatterie portatile per cellulare

🔋 Capacità batteria: 10.000 mAh 📏 Dimensioni e peso: 140 x 62 x 10 mm, 220 g 🔌 Numero porte: 2 porte USB Type-A (uscita), 1 porta USB Type-C (ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: 2.4 A Output Charger ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Ion

Nel caso in cui abbiate apprezzato il design del prodotto precedente, ma vogliate risparmiare ancora di più sul prezzo, riportiamo anche un modello particolarmente interessante dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. Quest’ultimo include infatti un display a LED, in cui verrà mostrato lo stato di ricarica della batteria interna, stavolta però a step da 25 punti percentuale. La sua capacità è di 10.000 mAh e quindi potenzialmente ottimo per offrire circa due ricariche complete della maggior parte degli smartphone più utilizzati. La potenza di ricarica è abbastanza basilare, ma include sia due uscite USB di tipo A in versione 2.4 che un ingresso USB di tipo C. Il suo prezzo si aggira sempre intorno ai 15 euro.

Il Power Bank 10.000 mAh, caricabatterie portatile per cellulare è disponibile su Amazon a 15,79 euro

EUARY PowerBank 5.000mAh

🔋 Capacità batteria: 5.000 mAh 📏 Dimensioni e peso: 100 x 62 x 12mm, 100 g 🔌 Numero porte: 1 porte USB Type-A (uscita), 1 porta micro USB (ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: 2.0 A Output Charger ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Ion

Prima di concludere con l’ultimo power bank economico della lista, ne riportiamo uno davvero molto particolare, dedicato a chi non necessita di tantissima energia in mobilità, ma preferisce portarsi dietro un device compatto e leggero. Stiamo parlando del caricatore portatile di EUARY, dotato di una capacità di 5.000 mAh. Si tratta di un valore molto più basso rispetto alla media dei prodotti visti in questa lista, ma il dimezzamento si percepisce anche nelle dimensioni. In ogni caso, consente una ricarica completa di molti tra gli smartphone più popolari. La sua particolarità sta ovviamente nelle dimensioni, le quali sono di: 63,2 x 13,15 x 90,45 mm e soli 100 grammi di peso. La sua confezione include anche il cavo di ricarica e un laccetto per il trasporto.

L’EUARY PowerBank 5000mAh è disponibile su Amazon a 13,99 euro

Power Bank, INIU Ultra Compact 10.000 mAh

🔋 Capacità batteria: 10.000 mAh 📏 Dimensioni e peso: 136 x 70 x 15 mm, 210 g 🔌 Numero porte: 2 porte USB Type-A (uscita), 1 porta USB Type-C (uscita e ingresso) 🪫 Tecnologia di ricarica: PD 3.0 e QC 4.0 ⚡ Tecnologia della batteria: Li-Poly

Infine, concludiamo con un altro prodotto di INIU, lo stesso brand di cui abbiamo già parlato all’inizio della lista. Anche in questo caso si tratta di un power bank da 10.000 mAh, ma caratterizzato da un design leggermente più compatto e con un design che ricorda una saponetta. La sua superficie include anche un piccolissimo display LED, il quale offre la sola visualizzazione della percentuale di ricarica. La cornice laterale include invece: due porte USB di tipo A in Quick Charge e una USB di tipo C in Power Delivery 3.0. Il tutto ad un prezzo di poco superiore ai 20 euro. Da non sottovalutare anche la presenza del supporto integrato per smartphone, utile per visualizzare foto e video senza la necessità di tenere il device in mano.

Il Power Bank, INIU Ultra Compact 10.000 mAh è disponibile su Amazon a 23,99 euro

Come scegliere un caricabatterie portatile

Dopo aver elencato quelli che, secondo la nostra opinione, rappresentano i migliori power bank in vendita nel 2022, soffermiamo l’attenzione sui dettagli da tenere in considerazioni durante la scelta del prodotto. I dettagli più interessanti sono sicuramente: potenza, capacità, peso, dimensioni, velocità, sicurezza, design e prezzo.

Potenza

Il primo elemento da considerare nella scelta del power bank da acquistare è ovviamente la potenza. Questa dipende principalmente dalle porte in ingresso e in uscita. Tra le porte più potenti troviamo sicuramente quelli USB di tipo C in Power Delivery, anche se la maggior parte dei prodotti propone quelle USB di tipo A Quick Charge, oppure quelle USB a in Quick Charge 3.0. In linea di massima, tutti i power bank oggi possono contare su almeno una delle suddette tecnologie.

Capacità

Un altro fattore molto importante è ovviamente quello della capacità. Come avrete notato dalla lista in alto, la maggior parte dei device elencati propone una capacità di 10.000 mAh, valore medio su una fascia di prezzo accessibile. Il suddetto valore offre in media due ricariche per gli smartphone più utilizzati. Non mancano poi anche prodotti con capacità maggiori o minori, con conseguente modifica sul prezzo di vendita.

Peso e dimensioni

Tra le nostre proposte abbiamo anche considerato alcuni prodotti che fanno del peso e delle dimensioni una caratteristica unica. Il Power Bank di EUARY, ad esempio, preferisce offrire capacità più ridotte, a favore di un profilo molto sottile e di un peso che non supera i 100 grammi. Ovviamente, più piccolo è il corpo dell’oggetto, minore è la sua capacità. Perciò, starà a voi decidere a quali dei due dettagli dare la priorità.

Velocità

La velocità di ricarica dipende principalmente dalla potenza delle porte. Come già anticipato, la porta in uscita migliore è quella Power Delivery in USB di tipo C, la quale riesce ad offrire una velocità di ricarica a 20 W. Ovviamente però, lo smartphone utilizzato deve supportare a pieno la stessa velocità di ricarica, altrimenti il valore risulterà più basso. In linea generale, nelle migliori condizioni possibili, la velocità di ricarica sarà pari al 50% di ricarica da zero in soli 30 minuti. La velocità si abbasserà nel caso in cui si preferisse utilizzare la ricarica wireless.

Sicurezza

Tutti i caricatori portatili elencati in alto possono contare su fattori di sicurezza molto elevati, perciò potrete stare tranquilli, qualunque sia la scelta fatta. In generale, consigliamo sempre di affidarvi ai marchi più noti, o comunque a negozi certificati, così da poter stare tranquilli anche sotto il profilo della sicurezza.

Design

Il design è invece un fattore che dipende molto dal peso e dalle dimensioni. La quasi totalità dei prodotti di questo tipo dispone di un look abbastanza semplice e quasi sempre di colore nero. Alcuni device possono contare su un rivestimento in alluminio, mentre altri optano per la plastica, a volte resa più elegante da pattern particolarmente gradevoli ed eleganti. Ovviamente però, il design è molto soggetto al gusto personale, perciò starà a voi decidere quale preferire.

Prezzo

E infine, come non parlare anche del prezzo. Abbiamo deciso di suddividere la guida un due sezioni diverse: la prima caratterizzata da prodotti con prezzi un po’ più alti (intorno ai 30 euro), mentre la seconda ricca di proposte più economiche. In linea generale però, un buon power bank da 10.000 mAh può essere acquistato tra il range dei 20 e i 30 euro.

Conclusioni

Siamo quindi giunti alla fine della nostra guida, in cui speriamo di aver risolto tutti i vostri dubbi in merito alla scelta del miglior power bank da acquistare nel 2022. Tutti i prodotti riportati sono assolutamente consigliati, perciò voi dovrete solo scegliere quello che preferite. Siamo certi che ne resterete incredibilmente soddisfatti.

Domande frequenti sui migliori Power Bank

Prima di lasciarci in maniera definitiva, proviamo però a rispondere, in maniera più concisa e diretta, ad alcune delle domande più frequenti sui migliori power bank da acquistare.

Come capire se un Power Bank è buono?

Il modo migliore per capire se un Power Bank e buono è quello di affidarsi sempre e solo ai brand più noti nella produzione di prodotti di questo tipo. In generale però, una buona considerazione da fare sta anche nel prezzo di vendita. Se un power bank da 10.000 mAh è venduto a 10 euro o meno, significa che la qualità potrebbe non essere buona.

Quanti Ampere deve avere un Power Bank?

In media, un power bank dal buon rapporto qualità prezzo dispone di 10.000 mAh, necessari per ricaricare circa due volte uno smartphone. Per coloro che vogliono invece spendere un po’ di meno, c’è sempre l’opzione da 6.700 mAh.

Quante ricariche con 20.000 mAh?

Ovviamente la quantità di ricariche di un power bank dipende molto dalla capacità della batteria del dispositivo in questione. Uno smartphone ad esempio, dispone in media di una batteria da 5.000 mAh, perciò, potenzialmente, sarebbero circa 4 ricariche complete. Qualora si volesse ricaricare un tablet con una batteria da 10.000 mAh, le ricariche garantite sarebbero due.

Come scegliere un Power Bank per PC?

Per scegliere un power bank per PC consigliamo di considerare principalmente la capacità e la velocità. Le batterie dei computer sono ovviamente più grandi rispetto a quelli degli smartphone, perciò, la cosa migliore sarebbe quella di acquistare un caricatore portatile da almeno 20.000 mAh.

