Come ripristinare la sezione "Per Te" di TikTok

TikTok è un’applicazione che cattura l’attenzione di milioni di utenti ogni giorno, offrendo una vasta gamma di video brevi e coinvolgenti. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, l’uso dell’app risulta pratico e immediato. Un elemento distintivo di TikTok è la sezione “Per te”, che si basa sugli algoritmi per personalizzare i contenuti visualizzati in base alle preferenze dell’utente. Un processo che garantisce che gli utenti vedano sempre i video più rilevanti per i loro interessi. Ma nessuna paura, la sezione per te non è statica, TikTok offre la possibilità di ripristinare e addestrare l’algoritmo per ottimizzare ulteriormente la sezione “Per te”. Ecco alcuni consigli utili per sfruttare al meglio questa funzione e creare un’esperienza personalizzata ideale su TikTok.

Come addestrare l’algoritmo su TikTok

I momenti di spensieratezza su TikTok sono garantiti grazie alla pagina “Per te”, con video che soddisfano pienamente gli interessi personali. Ma cosa succede se ciò non avviene? La risposta è semplice: si ripristina l’algoritmo di TikTok per rendere la sezione “Per te” perfetta. Infatti, su TikTok è possibile reimpostare questa sezione in modo che l’algoritmo ricominci da zero. Per cominciare dalle basi, ecco come aggiornare i video nei “Per te” su TikTok:

Aprire TikTok;

Accedere al profilo;

Selezionare l’immagine del profilo;

Toccare l’icona a tre righe in alto a destra nell’app;

Selezionare “Impostazioni e privacy”;

Scorrere fino a “Preferenze contenuto”;

Selezionare “Aggiorna il tuo feed Per te”;

Procedere su “Continua”;

Terminare su “Aggiorna”.

Una volta completato questo processo, è necessario interagire con il contenuto giusto per affinare le preferenze. Ci sono infatti dei trucchi per guidare l’algoritmo di TikTok nella direzione giusta. Nello specifico, per ottenere la sezione “Per te” perfetta, è necessario:

Seguire gli account TikTok;

Guardare più volte i video preferiti;

Selezionare “Non interessato” sui video TikTok che non piacciono o non interessano;

Lasciare “mi piace” e commenti ai contenuti TikTok preferiti;

Aggiungere video e hashtag TikTok ai preferiti;

Filtrare le parole chiave video e hashtag su TikTok.

Per capire meglio l’utilizzo di tutti questi trucchi, ecco cosa fare nello specifico.

TikTok come ottenere una sezione “Per Te” perfetta

TikTok è un’applicazione dinamica e lo stesso vale per il suo algoritmo. Ogni azione intrapresa, che include la visualizzazione di video, profili e dirette, influisce su ciò che verrà visualizzato nella sezione “Per te”. Per questo è importante capire come muoversi su TikTok per un’esperienza sempre più personalizzata. Anche se può sembrare banale, il tempo trascorso a guardare un video influisce notevolmente sul contenuto che verrà proposto in futuro, più di ogni altra cosa. Infatti, più tempo si trascorre a guardare un genere di video su TikTok, più spesso tale genere si ripresenterà. In pratica, l’applicazione riconosce la visione di un video per tutta la sua durata e quante volte è stato visualizzato. Pertanto, un metodo efficace consiste nel guardare lo stesso video più volte, se risulta interessante, e passare rapidamente al video successivo se il contenuto non risulta di interesse.

Tuttavia, è importante sottolineare che, anche se si visualizza un video per la sua intera durata ma non risulta interessante, è possibile segnalare all’applicazione che il contenuto non è piaciuto. In questo modo, si eviterà di ritrovare tendenze e suoni simili in futuro. Per segnalare a TikTok che non si è interessati a un particolare tipo di post, si può tenere premuto a lungo sul video finché non appare un pop-up. A quel punto, si può premere l’icona del cuore spezzato che dice “Non mi interessa”. Se si desidera fare un ulteriore passo avanti ed eliminare i risultati di un determinato creatore, si può procedere anche bloccando un account o un video su TikTok.

Bloccare i video virali su TikTok

Può però accadere che anche segnalando un contenuto non interessante su TikTok, l’app continua a mostrare lo stesso tipo di video, soprattutto se virale. Un modo per bloccare immediatamente questo tipo di contenuti è filtrare determinate parole chiave del video, per procedere ecco i passaggi da seguire:

Aprire il profilo TikTok e fare clic sull’icona a tre righe nella parte superiore dello schermo;

Selezionare “Impostazioni e privacy” dal menu popup;

Scorrere verso il basso e selezionare “Preferenze contenuti”;

Procedere su “Filtra parole chiave video”;

Toccare il pulsante “Aggiungi parola chiave”;

Digitare la parola che si desidera filtrare nel campo “Inserisci una parola chiave”;

Terminare su “Salva”.

È possibile filtrare solo una singola parola o hashtag alla volta; quindi, potrebbe essere necessario ripetere l’operazione diverse volte per coprire le diverse varianti delle parole chiave. Anche se la regola base rimane la stessa, più si utilizza l’app e si fornisce feedback sui contenuti consigliati, meglio l’algoritmo TikTok soddisferà i propri interessi.

TikTok come seguire i creator

Per far comprendere a TikTok l’apprezzamento di un video, è fondamentale interagire in modo positivo con esso, poiché la visione, i commenti, i “mi piace” e la condivisione di un post influenzano l’algoritmo. L’interazione positiva risulta essenziale per addestrare l’algoritmo verso un determinato contenuto.

Infatti, è importante anche seguire i creator che rispecchiano le proprie passioni, poiché ciò fa da guida per i futuri video che verranno visualizzati nei “Per Te”. Nella pratica, per seguire un account su TikTok, sarà necessario toccare il nome dell’account mentre si guarda un video e quindi selezionare il pulsante “Segui” nella pagina del profilo.

TikTok funzioni tecniche per gestire le preferenze

Per quanto riguarda le procedure più tecniche, è possibile aggiungere un determinato contenuto ai preferiti di TikTok. Il passaggio permette, in primo luogo, di ritornare al video in un secondo momento, nel caso si desideri visualizzarlo o condividerlo nuovamente. In secondo luogo, permette di aggiungere altri elementi e preferenze a ciò che si desidera trovare nella sezione “Per te” e nei video di TikTok. Nella specifico, nei preferiti è possibile aggiungere video, suoni, effetti, hashtag e domande alla propria libreria dei Preferiti, che appare sul profilo, accanto al pulsante “Modifica profilo”.

Infine, nel caso in cui la sezione “Per te” non rispecchi più ciò che si sta cercando, è possibile aggiornare la sezione. Per farlo, basterà aprire l’applicazione di TikTok e trascinare verso il basso il primo video all’apice della pagina. Il processo permette di aggiornare in una semplice mossa la sezione “Per te” e di proseguire con la visione di nuovi contenuti.