TikTok da oggi permette di ripristinare il feed Per Te

TikTok ha altre gatte da pelare oltre all’ultimatum imposto da Joe Biden. In queste ore i gestori della piattaforma social di ByteDance, che probabilmente lascerà l’azienda cinese nei prossimi mesi, stanno introducendo una feature per ripristinare il proprio feed Per Te e ricominciare da capo l’esperienza su TikTok, “riavviando” l’algoritmo e la selezione dei contenuti adatti alla propria persona.

TikTok permette di ricominciare da capo

La feature in questione consente sostanzialmente di riportare il feed personale alla sua impostazione originale, come se l’account fosse appena stato creato. Insomma, è un modo per ricominciare da capo la propria avventura all’interno della piattaforma, facendo sì che il sistema di raccomandazione dei video inizi a far emergere più contenuti in base a nuove interazioni, anziché sulle interazioni passate.

Questa funzione non ha impatto sul resto delle schede, come profilo e posta in arrivo; non si tratta, dunque, di una sorta di “riavvio” del proprio account. Per accedervi bisogna navigare tra le Impostazioni, recarsi sulla scheda “Preferenze sui contenuti” e selezionare la voce “Aggiorna la pagina Per Te”. A questo punto, seguendo i passaggi indicati su schermo si ripartirà da zero.

Si tratta di una funzionalità sicuramente di gradimento per tutti coloro che hanno notato un cambiamento dei gusti personali. Magari non interessano più certi content creator, contenuti umoristici, drammatici o feed riguardanti cinema e serie TV. In breve, è la soluzione ideale per un restart dell’algoritmo. Naturalmente, l’opzione “Non sono interessato” sui singoli video è un’altra feature che aiuta nella selezione dei brevi video di proprio gradimento.