TikTok: come segnalare video, account e commenti inappropriati

TikTok è un’applicazione virale, utilizzata da un vasto pubblico, che permette di registrare, modificare e condividere brevi video. Tuttavia, tra i numerosi contenuti divertenti e creativi presenti sull’app, possono emergere video, account o commenti che violano le regole, le linee guida della community o le leggi vigenti. In questi casi, TikTok, per la tutela degli utenti, offre la possibilità di segnalare i contenuti inappropriati e richiedere il loro controllo o la loro rimozione.

Le linee guida di TikTok

TikTok ha stabilito delle linee guida per la community che includono delle regole e standard per l’utilizzo della piattaforma, applicate a tutti gli utenti e tutti i contenuti presenti su TikTok. Sono basate sui principi del rispetto, dell’inclusione e della creatività, e si ispirano ai quadri legali internazionali, alle migliori pratiche del settore e ai feedback della community, degli esperti di sicurezza e di salute pubblica e dei consigli consultivi regionali. Le linee guida vengono aggiornate periodicamente per affrontare i rischi emergenti e i potenziali danni che possono derivare da nuovi comportamenti. Le linee guida sono organizzate per aree tematiche, nello specifico:

Violenza e comportamenti d’odio;

Molestie e bullismo;

Nudità e attività sessuali per adulti;

Contenuti grafici;

Sicurezza dei minori;

Contenuti fuorvianti o contraffatti.

Queste categorie vanno a delineare i limiti e i contenuti non consentiti sulla piattaforma, di seguito una breve spiegazione per tutte le categorie:

Violenza e comportamenti d’odio: non è consentito portare contenuti o comportamenti che incitano alla violenza o all’odio.

Molestie e bullismo: non è consentito portare contenuti o comportamenti che molestano, intimidiscono o umiliano gli altri utenti o terze parti.

Nudità e attività sessuali per adulti: non è consentito la nudità, la pornografia o i contenuti sessualmente espliciti non sono consentiti sulla piattaforma.

Contenuti grafici: non si possono mostrano immagini scioccanti di morte, ferite gravi di umani o animali. TikTok non consente neanche i contenuti che promuovono il suicidio, l’autolesionismo o i disturbi alimentari.

Sicurezza dei minori: non è consentito portare contenuti o comportamenti che sfruttano sessualmente i minori, o li espongono verso contenuti inappropriati o li incoraggiano a partecipare ad attività illegali o pericolose

Contenuti fuorvianti o contraffatti: infine non è consentito pubblicare dei contenuti che diffondono informazioni false o ingannevoli che causano danni alla community o al pubblico e i contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale altrui.

Oltre alle regole sopra elencate, TikTok ha anche standard di idoneità per il feed “Per te”, un algoritmo di TikTok che mostra i video più rilevanti per ogni utente. Questi standard servono a garantire che i contenuti che possono essere promossi siano appropriati per un pubblico ampio e rispettino i valori della community. TikTok offre anche alla sua community delle informazioni, degli strumenti e delle risorse per proteggere la propria sicurezza e il proprio benessere. Ad esempio, gli utenti possono segnalare i contenuti, gli account o i commenti che violano le linee guida, bloccare o rimuovere i seguaci indesiderati, impostare il proprio account o i propri video come privati, limitare le interazioni con gli altri utenti, attivare la modalità famiglia o la modalità limitata e accedere al centro benessere.

Segnalare un video inappropriato su TikTok

TikTok è quindi un’applicazione che offre ai suoi utenti la possibilità di esprimersi liberamente e di divertirsi con i video, ma anche di tutelare la propria sicurezza e il proprio benessere seguendo le linee guida per la community, nel caso questo non avviene è opportuno segnalare i contenuti inappropriati.

Per segnalare un video su TikTok, bisogna aprire l’app e cercare il video che si vuole segnalare, usando il nome dell’utente che lo ha caricato o delle parole chiave pertinenti. Si può anche trovare il video tra quelli che si sono già visti. Una volta trovato il video, bisogna toccare il pulsante “Condividi” che si trova lateralmente vicino il video. Si aprirà un menu con diverse opzioni di condivisione, tra queste, bisogna selezionare l’opzione “Segnala”, rappresentata con l’icona della bandierina. Selezionando “segnala” si aprirà una schermata con una lista di motivi per cui si può segnalare il video. Nello specifico quando il contenuto non risulta idoneo per la piattaforma si può segnalare selezionando il motivo, per farlo è possibile scegliere tra 14 categorie, ecco quali:

Violenza, abusi e sfruttamento criminale, diviso a sua volta in sfruttamento e abuso di minore di 18 anni, violenza fisica e minacce violente, sfruttamento e abusi sessuali, sfruttamento umano, violenza sugli animali, altre attività criminali.

Odio e molestie, diviso a sua volta in discorsi e comportamenti di incitamento all’odio, molestie e bullismo.

Suicidio e autolesionismo.

Alimentazione disordinata e immagine corporea malsana.

Attività e sfide pericolose;

Nudità e contenuti sessuali, suddiviso a sua volta in sessuale giovanile, adescamento e sfruttamento, comportamento sessualmente allusivo da parte di giovani, attività sessuale di adulti e servizi di natura sessuale e adescamento, nudità di adulti, linguaggio sessualmente esplicito.

Contenuti scioccanti ed espliciti;

Disinformazione suddiviso a sua volta in, disinformazione sulle elezioni, disinformazione dannosa, deepfake, contenuti multimediali artificiale e manipolati;

Comportamento ingannevole e spam suddiviso a sua volta in, coinvolgimento falsificato, spam, contenuti brandizzati non resi noti.

Beni e attività regolamentati suddiviso in gioco d’azzardo, alcol, tabacco e droghe, armi da fuoco e armi pericolose, commercio di altri bene e servizi regolamentati.

Frodi e truffe;

Condivisione di informazioni personali;

Contraffazioni e proprietà intellettuale suddiviso in prodotti contraffatti, violazione della proprietà intellettuale;

Altro, nel caso cui nessuno dei precedenti motivi è lo scopo delle segnalazioni.

A seconda del motivo scelto, potrebbe essere richiesto, come da elenco, di specificare ulteriormente la natura della segnalazione, scegliendo tra delle sotto categorie. Bisogna quindi scegliere il motivo più adatto alla segnalazione e terminare la procedura selezionando il tasto INVIA e toccare Avanti.

Segnare un account su TikTok

Per segnalare un account su TikTok, bisogna aprire l’app e cercare l’account da segnalare, usando il nome dell’utente o delle parole chiave pertinenti. Una volta trovato l’account, bisogna toccare il nome utente, per accedere alla pagina. Raggiunta la pagina del profilo, premere in alto a destra la freccia vicino l’icona della campanella, poi tra le diverse opzioni, selezionare l’opzione “Segnala” e scegliere “Segnala l’account”. A questo punto, tra le varie categorie scegliere il motivo per cui si vuole segnalare l’account.

Le categorie presenti sotto “Segnala l’account” sono: pubblicazione di contenuto inappropriato, sta fingendo di essere qualcun’altro, informazione di profilo inappropriato, l’utente potrebbe avere meno di 13 anni, frodi e truffe, contraffazione e proprietà intellettuale e altro. Anche in questo caso, potrebbe essere richiesto di specificare ulteriormente la natura della segnalazione, scegliendo tra delle sottocategorie.

Infine, per segnalare un commento su TikTok, bisogna aprire l’app e cercare il video a cui è associato il commento che si vuole segnalare. Una volta trovato il video, bisogna toccare il pulsante dei commenti di lato a destra vicino il video per accedere alla sezione dei commenti. Qui bisogna cercare il commento da segnalare, poi basterà toccare e tenere premuto per qualche istante, attendere l’apertura del menu e selezionare “Segnala” tra “Invia agli amici” “Traduci” “Segnala” “Copia” “Annulla”.

Per poi scegliere il motivo della segnalazione, le categorie presenti sono: Violenza, abusi e sfruttamento criminale, odio e molestie, suicidio e autolesionismo, disinformazione, frodi e truffe, comportamento ingannevole e spam o di più. Anche in questo caso, potrebbe essere richiesto di specificare ulteriormente la natura della segnalazione, scegliendo anche la sottocategoria.