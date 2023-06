Come reimpostare e personalizzare l’algoritmo di TikTok

TikTok è una delle app più popolari e divertenti per creare e condividere video brevi e originali. Sono diversi i trend che diventano virali ogni giorno sulla piattaforma, visibili poi sulla home di ogni utente in base all’algoritmo. L’algoritmo di TikTok è il sistema che decide quali video mostrare nella sezione “Per te”, che è la home page dell’app dove si possono scorrere i video suggeriti da TikTok.

Può succedere però di cambiare genere e che i contenuti della sezione “Per te” non sono più in linea con il proprio gusto. Ma è possibile reimpostare e personalizzare l’algoritmo di TikTok in base ai propri interessi? La risposta è sì, esistono diversi metodi, alcuni più drastici altri più semplici.

L’algoritmo di TikTok tutti i fattori che lo influenzano

L’obiettivo dell’algoritmo è quello di offrire dei contenuti che possano interessare, intrattenere e coinvolgere gli utenti. Ma come fa l’algoritmo a sapere cosa piace a ogni utente? Semplice: si basa sulle interazioni degli utenti nell’app e con le informazioni dei video. Le interazioni sono le azioni che gli utenti fanno quando guardano un video su TikTok, come mettere mi piace, commentare, condividere, salvare nei preferiti, seguire l’autore del video, guardare il video fino alla fine o scorrere velocemente. Queste interazioni indicano all’algoritmo quali sono i gusti, le preferenze e gli interessi degli utenti. Le informazioni dei video sono i dati che accompagnano il video, come gli hashtag, i suoni, le caption, le categorie e gli effetti. Queste informazioni aiutano l’algoritmo a capire di cosa tratta il video e a classificarlo in base a determinati argomenti o temi.

L’algoritmo di TikTok usa quindi queste due fonti di informazioni per creare un profilo personalizzato per ogni utente e per mostrargli dei video che potrebbero piacergli. L’algoritmo tiene conto anche di altri fattori, come la posizione geografica, la lingua, il tipo di dispositivo e le tendenze del momento. Ricordando che l’algoritmo si aggiorna in base alle interazioni giornaliere e alle informazioni dei video che si guardano. In sintesi il fulcro dell’algoritmo è quello di personalizzare l’esperienza sulla piattaforma rendendola unica per ogni utente. Infatti, l’algoritmo non è uguale per tutti, ogni utente ha una sezione “Per te” esclusiva, perché dipende solo dalle interazioni e dalle informazioni personali lasciate.

Come reimpostare e personalizzare l’algoritmo di TikTok

A questo punto, è importante capire come azzerare l’algoritmo e ricominciare da capo, così da generare una sezione “Per te” nuova. Sono presenti alcuni metodi per reimpostare e personalizzare l’algoritmo, e non è necessario essere drastici e aprire un nuovo account, anche se potrebbe essere un’idea. È comunque necessario eliminare o modificare alcune preferenze, dal proprio account TikTok. Per procedere, si possono prendere diverse strade, quando si decide di reimpostare l’algoritmo di TikTok, tra cui:

Rimuovere i mi piace dei video;

Smettere di seguire gli account TikTok;

Svuotare la cache su TikTok;

Eliminare la cronologia;

Segnalare i contenuti con “Non mi interessa”;

Dichiarare gli interessi o ripartire da zero.

Prima di capire nel dettaglio come muoversi per reimpostare l’algoritmo, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro, TikTok come qualsiasi altro social funziona attraverso la condivisione e l’apprezzamento di contenuti. Nello specifico è possibile mettere mi piace, commentare il video e seguire il creator, tutti questi dati vanno a creare delle preferenze che in parte guidano l’algoritmo. Proprio per questi motivi è facilmente intuibile che per reimpostare o personalizzare l’algoritmo, si può cominciare eliminando questi dati.

Come eliminare i dati influenti per l’algoritmo su TikTok

Per prima cosa, è molto utile rimuovere i “mi piace” nei video, o almeno a tutti quei video al quale si è messo mi piace, ma che dopo un tot di tempo non sono più di particolare interesse. Per rimuovere il proprio mi piace procedere in questo modo:

Aprire TikTok;

Raggiungere la sezione “Profilo”, in basso a destra;

Selezionare l’icona del cuore, sotto “Modifica profilo” “Aggiungi amici”;

Scorrere i video e togliere i mi piace, premendo il cuore nel video, di lato sotto la foto dell’utente.

Questo però è solo l’inizio, sullo stesso filone è anche necessario, smettere di seguire gli account, in pratica togliere il segui. Anche in questo caso serve per eliminare determinate preferenze e così si comincia a reimposta l’algoritmo del proprio profilo. Per farlo, ecco quali sono i passaggi:

Aprire TikTok;

Raggiungere la sezione “Profilo”, in basso a destra;

Selezionare “Seguiti”, in alto sotto il proprio nome utente;

Premere e scorrere la lista “Stai seguendo”;

Eliminare i creator, basterà premere affianco al nome su “Seguiti”.

Come svuotare la cache di TikTok

Per quanto riguarda i metodi di eliminazione, può essere necessario anche svuotare la cache su TikTok. Nello specifico, la cache è la memoria temporanea dove vengono salvati alcuni dati delle app che si usano sul proprio smartphone. Svuotando la cache su TikTok si possono cancellare alcuni dati che influenzano l’algoritmo, per poi ricominciare da zero. Per svuotare la cache su TikTok bisogna seguire questo percorso:

Aprire l’app TikTok;

Raggiungere la sezione “Profilo”, in basso a destra;

Cliccare le tre linee orizzontali, all’angolo in alto a destra;

Scegliere “Impostazione e privacy”;

Scorrere fino a “Cache e dati cellulare”;

Selezionare “Libera Spazio”;

Premere “Pulisci” su chache.

Oppure, eliminare la cronologia “visualizzazione e commenti”, dalle impostazioni del profilo, per farlo aprire l’app TikTok, selezionare il profilo e dall’icona delle tre linee verticali in alto a destra scegliere “Impostazioni e privacy”. Scorrere fino a “Cronologia visualizzazione e commenti” selezionare nella nuova pagina o “cronologia visualizzazioni” o “cronologia commenti”.

Per la cronologia visualizzazione basterà aprire la sezione, selezionare i video e cancellare. Aprendo la sezione commenti, invece si verrà indirizzati a una lista di commenti, per eliminarli premere sul commento, si aprirà il video con il relativo commento, tenere premuto il commento e della lista scegliere “Elimina”.

Gestire la sezione Per Te

Nel caso in cui non è necessario eliminare tutte le preferenze precedentemente rilasciate, si può procedere anche solo con la segnalazione dei video specifici, attraverso il tasto “non mi interessa”. Un passaggio molto utile, nel quale si ha solo la necessità di personalizzare la sezione “Per te” e non si ha la necessità di reimpostarla del tutto.

Per farlo è necessario aprire l’app TikTok, scorrere i video nella pagina “Per te” quando si incontra il video che non si vuole più vedere, procedere premendo la freccia “Condividi”. A questo punto si aprirà una nuova schermata con varie opzioni, in questo caso scegliere l’icona del cuore spezzato, “Non mi interessa” in basso. Appena selezionato TikTok comunicherà che non verranno più visualizzati video simili nei per te, TikTok specificherò anche che:

“Non vedrai più video con questi hashtag nella tua pagina per te.”

Ovviamente, non sempre è necessario procedere con tutti i metodi elencati precedentemente, può bastare a seconda di quanto si vuole cambiare l’algoritmo, eliminare solo i mi piace o contrassegnare i video attraverso l’opzione “Non mi interessa”.

Ripartire da zero su TikTok

Infine, è possibile dichiarare gli interessi quando si crea per la prima volta l’account su TikTok, le preferenze possono ricadere su diversi interessi tra quelli proposti dall’app, come comicità, animali, viaggi, ricette e altri. In questo modo si può personalizzare la sezione “Per te” e vedere video che si adattano ai propri interessi. Ma niente paura, nel caso in cui queste preferenze non sono state rilasciate, basterà raggiungere la pagina “Preferenza sui contenuti” e ripartire da zero, come dice l’app stessa. Attenzione, l’impostazione non può essere annullata. Ma ecco tutti i passaggi per ripartire da zero su TikTok: