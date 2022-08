Come proteggere il tuo WiFi con Panda Dome Essential (-50% di sconto)

Temi che la tua connessione WiFi possa essere oggetto di attacchi esterni da hacker malintenzionati? Naviga e dormi sonni tranquilli con Panda Dome Essential, che è disponibile adesso con il 50% di sconto su tutte le scelte di abbonamento.

Hai l’assistenza garantita 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e cominciare subito a proteggere la tua rete WiFi e non solo.

Perché è importante proteggere la rete WiFi dagli attacchi esterni con Panda Dome Essential

Gli attacchi al tuo dispositivo possono avvenire da diverse parti, anche dalla rete WiFi, specialmente se dovessi utilizzare un punto di accesso pubblico. Acquistando Panda Dome Essential hai la protezione garantita con ogni rete wireless, pubblica o privata, e puoi navigare in modo assolutamente tranquillo senza temere che qualcuno si intrufoli nel tuo PC.

Con soli 17,49 euro però non hai soltanto questo, ma ovviamente anche un antivirus premium con firewall per Windows, una protezione in tempo reale che includa i dispositivi Mac e Android, la scansione dei dispositivi esterni, come penne USB, per prevenire qualsiasi infezione e persino una VPN gratis per una navigazione protetta e privata con fino 150 MB al giorno a tua disposizione.

Questa irrinunciabile offerta è valida ancora per poco e ti consigliamo di approfittarne: il 50% di sconto su Panda Dome Essential e su tutti i pacchetti previsti dall’azienda di sicurezza informatica, che ha ottenuto il 100% di tasso di rilevamento secondo il Real-World Protection Test. Più sicuro di così è praticamente impossibile.

