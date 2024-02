Come ottenere un prestito personale in un giorno? Ora c'è Compass

Ottenere un prestito personale in tempi rapidi è oggi molto facile: con Compass, infatti, è possibile accedere al credito in un giorno, sia tramite una semplice procedura online che prenotando un appuntamento in una filiale per individuare la soluzione più adatta alle proprie necessità.

Per chi sceglie Compass per un prestito personale c’è la possibilità di ottenere il prestito in un giorno, riducendo al minimo la burocrazia e le tempistiche necessarie per la valutazione della fattibilità del finanziamento. L’istituto propone tante opzioni tra cui scegliere, con tanta flessibilità a disposizione della clientela.

Per richiedere subito il prestito è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Compass, da cui è anche possibile prenotare un appuntamento e ottenere un’assistenza diretta dai consulenti dell’istituto.

Perché scegliere Compass per un prestito personale in un giorno

Compass mette a disposizione tanti vantaggi a chi cerca un prestito personale. Per chi sceglie l’istituto, infatti, è possibile:

ottenere un prestito in 1 giorno , velocizzando al massimo l’iter per l’ottenimento del finanziamento

, velocizzando al massimo l’iter per l’ottenimento del finanziamento scegliere tra varie soluzioni per l’accesso alla liquidità, stabilimento rata e durata in base alle proprie necessità

accedere alle proposte di Compass anche se si ha già un prestito in corso , andando poi a definire un’unica rata

, andando poi a definire un’unica rata ottenere il supporto diretto dell’istituto con la possibilità di prenotare un appuntamento in filiale

Per richiedere subito un prestito basta collegarsi al sito qui di sotto, con la possibilità di scegliere anche di fissare un appuntamento in filiale.

Per richiedere un prestito è necessario avere a disposizione:

Documento di identità valido (carta di identità)

Codice Fiscale

ultima busta paga, per un lavoratore dipendente

ultima dichiarazione dei redditi per un lavoratore autonomo

ultimo cedolino della pensione, per un pensionato

