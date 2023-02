Come ottenere fino a 1.000€ di sconto con Carta Oro Business American Express

Nel contesto delle carte di credito, American Express rappresenta un pilastro dell’intero settore.

Stiamo parlando di un’azienda attiva dall’ormai remoto 1850 che, nonostante più di un secolo e mezzo di attività, ha saputo sempre innovarsi e mantenere la sua leadership per quanto concerne gli strumenti di pagamento.

L’affidabilità, la qualità dei servizi offerti e tanti piccoli vantaggi che fanno sentire il cliente coccolato, sono senza ombra di dubbio alcuni dei motivi del successo di questo brand.

Proprio per quanto riguarda la cura dei clienti, l’attuale promozione che coinvolge l’ambita Carta Oro Business sta catturando l’attenzione dei consumatori.

Stiamo infatti parlando della possibilità di ricevere fino a 1.000 euro di sconto, spendendo con la suddetta carta 15.000 euro nei primi 6 mesi dall’emissione della stessa.

Fino a 1.000€ di sconto con Carta Oro Business: l’interessante promozione di American Express

Carta Oro Business di American Express è uno strumento ideale per gestire il flusso di denaro in un contesto aziendale. In questo contesto la carta offre fino a 51 giorni di tempo per pagare gli acquisti, oltre a un’efficace protezione antifrode.

Sempre lato sicurezza, la copertura in caso di smarrimento o furto è una delle migliori dell’intero settore: in caso di disguido, American Express fornisce una carta sostitutiva senza costi aggiuntivi. A rendere ancora più sicuro l’utilizzo della carta vi è poi il sistema SafeKey4.

Gli 80 euro di voucher da utilizzare durante i viaggi e l’iscrizione gratuita a Priority Pass sono altri piccoli vantaggi molto apprezzati dai clienti American Express.

A rendere ancora più apprezzabile questa scelta, poi, vi è il fatto che la stessa carta è gratuita per il primo anno.

A partire dal secondo, la stessa è disponibile per 14,50 euro al mese (con quota deducibile fiscalmente).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.