Come guardare le partite dei Mondiali del Qatar 2022 in streaming

È quasi ormai tutto pronto per i Mondiali di Calcio del Qatar 2022, i primi nella storia a tenersi nell’autunno/inverno del nostro emisfero. Sappiamo benissimo che per la seconda edizione consecutiva l’Italia ha mancato la qualificazione alla competizione, che resta comunque ricca di spunti interessanti.

Sarà l’ultimo mondiale per due campioni del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che con Argentina e Portogallo proveranno a regalarsi questo sogno. Occhio però alle solite favorite, come Francia, Brasile, Spagna, Inghilterra e Germania.

Si comincia il 20 novembre con la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Per quanto riguarda l’Italia, la trasmissione in TV dei Mondiali di calcio 2022 è esclusiva della RAI: tutte le partite saranno trasmesse sui canali Rai 1, Rai 2 e Rai Sport.

Naturalmente, se non puoi seguirla in TV puoi anche scegliere di affidarti alla piattaforma streaming gratuita di RaiPlay. Se ti trovi all’estero, con l’uso di una VPN come NordVPN puoi accedere a tutti i contenuti come se fossi in Italia, sfruttando inoltre una connessione anonima e sicura.

Perché usare una VPN per guardare i mondiali di calcio del Qatar 2022

Come abbiamo detto, le 64 gare della Coppa del Mondo del Qatar 2022 saranno trasmesse in esclusiva dalla Rai, che dividerà le partite tra Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, oltre che sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Quest’ultima ti permetterà di seguire tutti i match ovunque ti trovi, sfruttando il tuo PC o dispositivo mobile. Il bello è che si tratta di una piattaforma totalmente gratuita e che non ti servirà un abbonamento nel caso tu non potessi accedere alla TV.

Utilizzando RaiPlay con una VPN come NordVPN puoi contare non solo sulla possibilità di vedere le partite anche dall’estero, ma hai la facoltà di sfruttare una connessione sicura, anonima e soprattutto molto veloce, per merito dei server di ultima generazione a cui puoi accedere ovunque ti trovi.

Ricordiamo ancora una volta che la partita inaugurale del mondiale sarà il 20 novembre con la sfida tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador. Poi, si andrà via via con fase a gironi e fase ad eliminazione diretta, che ci porterà alla finalissima di Doha del 18 dicembre alle 16 ora italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.