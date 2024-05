EA SPORTS FC 24: la versione digitale per PC scontata dell'80% (solo 13€)

Se siete appassionati di calcio e possessori di un PC di alto livello, non potete lasciarvi sfuggire l’incredibile offerta su Amazon per la versione digitale con codice EA App – Origin di EA SPORTS FC 24. Adesso potete acquistarlo a soli 13,99 euro anziché 69,99 euro, godendo di uno sconto dell’80%!

EA SPORTS FC 24: un nuovo standard di realismo nel mondo dei videogiochi calcistici

EA SPORTS FC 24 rappresenta una vera rivoluzione nel panorama dei videogiochi di calcio, offrendo oltre 19.000 giocatori con licenza ufficiale, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. Immergetevi completamente in un’esperienza di gioco coinvolgente grazie all’innovativa tecnologia HyperMotionV, Opta e al motore Frostbite migliorato.

HyperMotionV cattura l’azione autentica del calcio utilizzando dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche maschili e femminili, garantendo un movimento di gioco incredibilmente realistico che riflette l’azione sul campo del mondo reale. Gli stili di gioco dei giocatori sono resi in maniera impeccabile grazie all’utilizzo dei dati di Opta e di altre fonti, offrendo un’esperienza di gioco estremamente realistica e personalizzata per ogni singolo giocatore. Il motore Frostbite migliorato offre una grafica dettagliata e realistica, permettendovi di vivere ogni partita come se foste sul campo.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile occasione! Approfittate subito dell’offerta su Amazon e aggiudicatevi EA SPORTS FC 24 per PC a soli 13,99 euro. Riceverete il codice per il download immediatamente dopo l’acquisto, senza necessità di attese per la consegna.