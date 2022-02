Se ti stai chiedendo come eliminare la pubblicità dal tuo smartphone Android perché sei sommerso da pop-up e banner non appena sblocchi il tuo dispositivo, è molto probabile che sei stato infettato da un adware, ovvero un particolare tipo di malware. Non c’è niente di cui allarmarsi, ma è necessario rimuovere immediatamente l’applicazione che causa l’invio della pubblicità e che magari hai involontariamente scaricato sul tuo dispositivo.

Come eliminare la pubblicità su Android

Magari hai scaricato un’app per il meteo, un gioco per passare il tempo oppure per seguire i risultati della tua squadra di calcio. Per prima cosa è necessario individuare l’applicazione colpevole e per farlo esistono due strade:

Fai mente locale di qual è stata l’ultima applicazione che hai installato dal Play Store e rimuovila immediatamente dal tuo device Android; Tocca e tieni premuto il tasto di accensione del tuo dispositivo: Continua a mantenere il tasto premuto fino a quando non vedi l’indicazione “Modalità provvisoria” nella parte bassa dello schermo Rimuovi una ad una le applicazioni Android scaricate di recente Riavvia il telefono ad ogni app rimossa per controllare se il problema è stato risolto.

Esiste anche un altro metodo un po’ più per “smanettoni” per accedere alla lista dei servizi in esecuzione sul tuo device Android. Per accedere a questa funzione devi attivare le Opzioni Sviluppatore tramite il pannello Impostazioni del tuo telefono (se non le trovi devi tappare 7 volte di seguito sulla voce Impostazioni > Sistema > Informazioni sul dispositivo) e individuare l’applicazione che invia continuamente la pubblicità.

Come proteggersi in futuro

Dopo aver rimosso la pubblicità dal tuo device Android è bene controllare che non ci siano ulteriori problemi sul telefono. Innanzitutto, è buona norma non scaricare mai applicazioni che non provengano dal Play Store e che non siano sviluppate da azienda note e affidabili; poi è anche importante analizzare il dispositivo alla ricerca di eventuali minacce utilizzando Play Protect, tramite il seguente percorso:

Apri Google Play Store sul tuo device;

Tocca l’icona del tuo profilo in alto a destra > Play Protect > Analizza.

In alternativa è anche buona norma scaricare un antimalware come Malwarebytes.