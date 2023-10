TikTok ha rivoluzionato il modo in cui le persone si intrattengono e condividono contenuti online. Al suo esordio era una piattaforma inizialmente amata dai più giovani, oggi utilizzata da un pubblico di tutte le età. TikTok offre la possibilità di condividere contenuti di vario genere, diventando una piattaforma utile per far conoscere le proprie idee e la propria creatività. Inoltre, è un’applicazione intuitiva e facile da utilizzare, sia per guardare i video che per condividere i propri contenuti. Tuttavia, potrebbe essere necessario eliminare un video postato, ecco allora come procedere.

Come eliminare un video postato su TikTok

TikTok permette di creare e condividere brevi video di qualsiasi genere; infatti, sulla piattaforma è possibile trovare di tutto. Ma può capitare di voler rimuovere un video su TikTok, che sia per un errore nella condivisione, per insoddisfazione del risultato o semplicemente per un ripensamento sul contenuto. Qualunque sia il motivo, eliminare un video su TikTok è un’operazione semplice e veloce, che può essere eseguita direttamente dall’app.

Per eliminare un video postato su TikTok è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’applicazione di TikTok;

Accedere al proprio profilo;

Selezionare il Post interessato;

Procedere sui tre puntini in basso a sinistra;

Scorrere verso destra la seconda fila, partendo da “Salva”;

Premere “Elimina”;

Premere “Elimina”; Confermare su “Elimina”.

Seguendo questa procedura, il video verrà eliminato definitivamente dall’app e non sarà più visibile al pubblico.

Cosa comporta la pubblicazione di un post su TikTok

Pubblicare un video su TikTok è un processo semplice e intuitivo: basta premere sull’icona del “+” per caricare o girare il proprio video, e poi procedere con la pubblicazione. Anche se il processo di pubblicazione è veloce è importante essere consapevoli delle conseguenze. Condividere un post su TikTok significa che il video può essere visto, commentato, condiviso e salvato da altri utenti. Inoltre, a seconda delle impostazioni selezionate, TikTok permette agli altri utenti di creare duetti o stitch, ovvero video che incorporano una parte del video originale. Queste funzioni sono pensate per stimolare la creatività e la collaborazione tra gli utenti, ma possono anche comportare dei rischi.

La condivisione di contenuti su piattaforme web come TikTok implica l’interazione con un pubblico ampio. Quindi anche se si elimina un post, non si può sapere se gli altri utenti lo abbiano già salvato o condiviso il video su altre piattaforme o app. Inoltre, non è possibile eliminare i duetti o gli stitch creati da altri utenti con il video originale, a meno che non vengano segnalati come inappropriati o in violazione delle norme della community.

Per questo motivo, è fondamentale essere consapevoli delle potenziali conseguenze della pubblicazione e prestare attenzione al tipo di contenuto che si decide di pubblicare. Ma non solo, TikTok segue delle linee guida precise e se un video postato non rispetta queste regole, potrebbe essere eliminato e il profilo dell’utente potrebbe essere bloccato.

Come rendere privato un post pubblicato su TikTok

Oltre all’eliminazione di un video postato su TikTok, è possibile anche limitare la visibilità del contenuto che si pubblica. Infatti, è possibile impostare il proprio profilo o un singolo video come privato, in modo da controllare chi può vedere i tuoi video. Per rendere il profilo o un post privato è necessario procedere in questo modo:

Aprire l’app TikTok;

Accedere sul proprio profilo;

Selezionare l’icona dei tre puntini in alto a destra per aprire il menu delle impostazioni;

Toccare “Impostazione della Privacy”;

Scegliere “Chi può vedere questo post”;

Scegliere tra “Tutti”, “Amici” o “Solo io”.

Rendere un post privato permette di gestire i propri contenuti in modo personalizzato, senza mettere a rischio la propria privacy in caso di dubbi sulla condivisione del contenuto.

TikTok e la tutela dell’utente

TikTok è un’app semplice ma ci tiene alla sicurezza e la tutela dei propri utenti. A questo scopo per condividere un video è necessario seguire alcune linee guida progettate dalla piattaforma per garantire la sicurezza degli utenti e il rispetto delle norme della community. Le regole di TikTok e l’uso consapevole dell’utente riesce a garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. Nello specifico le linee guida si applicano a tutti gli utenti e a tutti i contenuti presenti su TikTok, e sono basate sui principi del rispetto, dell’inclusione e della creatività. Inoltre, le linee guida vengono aggiornate periodicamente per affrontare i rischi emergenti e i potenziali danni che possono derivare da nuovi comportamenti.

Le linee guida di TikTok

TikTok presenta diverse linee guida che sono organizzate per aree tematiche. Di base non è possibile pubblicare video che incitano qualsiasi forma di aggressività, come le molestie e bullismo. Nello specifico, non sono ammessi quei video o contenuti che rappresentano un’azione intimidatoria o di molestia, che può umiliare gli altri utenti o terze parti. Ampliando tutte queste categorie alla fascia di minori e quei contenuti che li espongono verso attività inappropriate.

Sempre per tutelare gli utenti, non si possono mostrano immagini scioccanti di morte, ferite gravi di umani o animali. Il limite viene esteso anche a tutte quelle azioni che possono promuovere il suicidio, l’autolesionismo o i disturbi alimentari. Inoltre, è vietato portare nudità pornografia o i contenuti sessualmente espliciti. Infine, non è consentito pubblicare video che diffondono informazioni false o ingannevoli che causano danni alla community o al pubblico e i contenuti che violano i diritti di proprietà.