Come disinstallare più app Android insieme per risparmiare tempo

Il Play Store di Google è il punto di ingresso per scaricare milioni e milioni di applicazioni per il tuo device Android ma, nel corso del tempo, potresti aver bisogno di un sistema rapido per disinstallare facilmente più applicazioni Android insieme. Tutti sanno che per eliminare un’app singolarmente è necessario tenere pigiato con il dito sull’icona dell’app e spostarla poi sulla voce “Disinstalla”, ma non tutti sono a conoscenza che è anche possibile eliminare in serie più applicazioni alla volta per risparmiare tempo.

Come disinstallare più applicazioni Android insieme

Per raggiungere questo risultato è possibile procedere secondo due strade diverse ma entrambe valide e funzionali:

Tramite il Play Store di Google Tappa in alto sull’icona del tuo profilo Google e seleziona la voce “Gestisci app e dispositivo” Tappa il tab in alto “Gestisci” di fianco il tab “Panoramica” Spunta tutte le applicazioni che vuoi rimuovere in serie e poi tappa l’icona a forma di cestino in alto a destra

Tramite l’applicazione Files di Google disponibile gratuitamente a questo link Tappa sul tab “Sfoglia” in basso Tappa sulla voce “App” nella lista disponibile al centro dell’interfaccia Tappa sull’icona con i tre puntini verticali e tappa sulla voce “Seleziona” Spunta tutte le icone delle app che vuoi rimuovere > tappa i tre punti verticali in alto a destra > Disinstalla

Entrambe le funzioni ti offrono la possibilità di ottenere rapidamente spazio sul tuo device Android e rimuovere le applicazioni che non ti servono più e/o inutilizzate. Il nostro consiglio è di puntare a Files di Google in quanto richiede meno tap e ti permette anche di eliminare facilmente altri contenuti che occupano la memoria.