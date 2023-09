Come controllare i dispositivi collegati all'account Google

Un Account Google è un modo comodo e pratico per controllare ovunque e da qualsiasi dispositivo i proprio dati. Infatti, l’account Google è un servizio gratuito che consente di accedere a vari prodotti e servizi online, come Gmail, YouTube, Google Drive, Google Foto e altri. Tuttavia, la possibilità di connettersi da più dispositivi può mettere a rischio la propria privacy. Per questo, è importante sapere quali dispositivi sono collegati al proprio account, per verificarne l’accesso e scollegare tutti i dispositivi non più necessari o addirittura estranei. Ecco in che modo verificare e gestire i dispositivi collegati a un Account Google.

Visualizzare i dispositivi con accesso all’account Google

Un Account Google che consente di connettere diversi dispositivi in pochi click è un modo pratico, con il tempo però potrebbe comportare un rischio per la privacy. Per fortuna, Google offre la possibilità di vedere quanti e quali dispositivi sono attivi sull’ account, una funzione essenziale per controllare e proteggere tutti i dati. Per vedere tutti i dispositivi collegati all’account Google è necessario procedere attraverso le impostazioni dell’account, nello specifico ecco in che modo controllare i dispositivi collegati all’account Google:

Accedere a Google Account;

Selezionare “Vai al tuo Account Google”;

Scegliere “Sicurezza” dal menu;

Scorrere fino a “I tuoi dispositivi”;

Procedere su “Gestisci tutti i dispositivi”.

In questa pagina è possibile visualizzare, controllare ed eliminare, tutti i dispositivi attualmente in uso. Inoltre, è possibile controllare anche i dispositivi degli ultimi 28 giorni da cui si è effettuato l’accesso. Per ulteriori dettagli, è possibile seleziona un dispositivo o una sessione, così da visualizzare anche l’orario, il luogo e la sessione attiva.

Sessione attiva: cos’è e come funziona

Durante la verifica dei dispositivi collegati all’Account Google si visualizza la dicitura sessione, ma a cosa fa riferimento? Nello specifico, una sessione è un periodo di tempo durante il quale l’Account Google è collegato in un browser, un’app o un servizio sul dispositivo. Nella pagina viene mostrata ogni sessione per consentirti di controllarne i dettagli e uscire dal dispositivo in caso di movimenti insoliti. Inoltre, spesso accade che siano presenti più sessioni sullo stesso dispositivo, questo perché si crea una nuova sessione quando si accede da un nuovo dispositivo o si reinserisce la password per verificarne l’identità. Oppure, anche quando, si accede da un nuovo browser, un’app o un servizio e concede a un’app l’accesso ai dati dell’account.

Informazione dei dispositivi attivi: la data

Le informazioni di accesso del proprio Account Google su un dispositivo sono fondamentali per tenere tracce dei movimenti che si fanno. E tra queste informazioni si trova la data, che nello specifico fa riferimento a due diverse categorie: primo accesso e attività recenti. Nel primo caso la data sotto “primo accesso” indica quando il dispositivo è stato associato per la prima volta. Nel secondo caso la data o l’ora, insieme al luogo, indica sotto “Attività recenti”, fa riferimento all’ultimo accesso avvenuto su quel determinato dispositivo. La data permette, insieme all’ora e luogo, di controllare accessi sospetti, anche da dispositivi che si conoscono, in quanto la data deve sempre combaciare con l’effettivo uso dell’account.

Account Google: come scollegare un dispositivo

La sezione del controllo dei dispositivi permette di controllare i propri accessi sui dispositivi della lista, garantendo così una maggiore sicurezza e autonomia del controllare gli accessi. Inoltre, permette di scollegare l’account da dispositivi che non si utilizzano più, risultano smarriti o non si appartengono. In ogni caso, in cui è presente un dispositivo o un’attività insolite nell’ account è necessario scollegare immediatamente l’account da un dispositivo. Per farlo basta procedere seguendo questi passaggi:

Selezionare la sessione aperta;

Scegliere “Esci”.

In questo modo verrà rimosso l’accesso all’Account Google dal dispositivo selezionato. È possibile effettuare il procedimento per tutte le sessioni aperte dei vari dispositivi. Nel caso in cui sono presenti più sessione dallo stesso dispositivo è necessario controllare i dettagli, nel caso in cui non si ha certezza che tutte le sessioni siano del dispositivo visualizzato, è preferibile scollegare l’account dai dispositivi.

Funzione: Trova un dispositivo smarrito

Nella sezione gestioni dispositivi è anche possibile selezionare “trova un dispositivo smarrito”, questa opzione permette di selezionare un dispositivo e procedere con le opzioni disponibili. Nello specifico selezionando il dispositivo e possibile procedere con, “Trova e blocca dispositivo”, “Provare a chiamare il telefono “in caso di smartphone, “Esci dall’account” “Contatta il tuo operatore” in caso di smartphone. In questo modo è possibile gestire un dispositivo collegato al proprio Account Google perso o smarrito.

Account Google: tra privacy e vantaggi

Abbiamo visto che l’Account Google è ideale per restare connessi in modo rapido e veloce, su più dispositivi contemporaneamente. Ma la funzione che permette di controllare i dispositivi non è l’unico modo per proteggere l’account. Infatti, è possibile tutelare il proprio account con una password sicura, la verifica in due passaggi, il recupero dell’account e altre impostazioni di sicurezza. L’Account Google oltre a garantire la sicurezza permette di personalizzare l’esperienza online, attivare la sincronizzazione tra i vari dispositivi e sfruttare Google Assistant, queste sono solo alcune tra le tante funzionalità. In ogni caso, l’Account Google è modo ideale per collaborare e condividere in modo facile e veloce i propri file che siano foto, documenti, eventi o altro.